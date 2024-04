L'Embarrat de Tàrrega, amb Maria Hein, Maral, Ingrid Guardiola i Arnau Obiols

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Embarrat, el Festival de Creació Contemporània de Tàrrega, celebrarà del 24 al 26 de maig una dècada de vida amb una programació multidisciplinària amb propostes d'art, poesia i música que enguany giraren al voltant del concepte del poder. Entre els noms destacats que hi participen hi ha Maria Hein i Marala, que portaran la seva música a la Nau 5 de Cal Trepat, la investigadora cultural i directora de Bòlit, Ingrid Guardiola, o el músic Arnau Obiols que durà una instal·lació d'objectes sonors. La 10a edició aposta per la proximitat amb més de la meitat dels artistes originaris de Ponent amb l'objectiu de donar visibilitat i valor als creadors del territori. Com a novetat, per primera vegada els concerts seran de pagament.

En aquests deu anys d'Embarrat, més de 300 artistes han passat per aquest aparador de talents emergents i tendències artístiques per mostrar les seves creacions en el marc d'un espai singular com és el Museu Trepat.

Aposta per l'escena musical

La música serà un dels grans reclams d'aquesta edició i, en concret, les actuacions de Marina Hein i Marala, ambaixadores destacades de la nova escena musical del país, que oferiran els seus concerts en un escenari singular com és la Nau 5 de Cal Trepat, enmig del bell patrimoni industrial de la fàbrica de maquinària agrícola del segle XX. Divendres a la nit actuarà Marala, el grup format per la catalana Selma Bruna, la mallorquina Clara Fiol i la valenciana Sandra Monfort. Marala presentarà els darrers temes de Jota de morir, guanyador del millor disc segons la crítica als Premis Enderrock 2023, un premi ex aequo amb Motomami de Rosalía.

Per la seua banda, la jove cantant i compositora mallorquina Maria Hein continua la seva gira Papallones Tour i el dissabte 25 a la nit actuarà a l'Embarrat acompanyada de la DJ Nicole Torrealba i les ballarines Sandra Pérez i Claudia Roy. Aquests dos concerts seran de pagament i tindran un preu de 9 euros cadascun. És la primera vegada que la programació del festival fa pagar entrada amb la voluntat de fer-lo sostenible i a la vegada apostar artistes reconeguts que facin atraure nous públics. "Els costos de producció augmenten any rere any i ens veiem en la tessitura de fer una entrada a un preu popular pels concerts de la nit, que és la part més cara del festival", ha valorat el director artístic del festival, Jesús Vilamajó.

D'altra banda, a l'edició també hi participarà el músic Arnau Obiols, que tindrà una instal·lació d'objectes sonors a la Nau 18 on es podrà escoltar la sonoritat d'elements propis del bosc com pedres, fustes, aigua, caragols, macarulles, dents i altres elements naturals. Altres propostes musicals són l'actuació de la DJ Gatasanta i del grup Perifèrics, sorgit a Verdú el 2012.

El poder, al centre del debat

L'Embarrat 2024 fixa la mirada en el poder i algunes de les activitats giraran al voltant d'aquest concepte. Així, el divendres 24 s'organitzarà una taula rodona sota el títol 'El poder de la cultura' amb la participació de Núria Bendicho, escriptora, Natàlia Lloreta, directora executiva de FiraTàrrega, i Ingrid Guardiola, investigadora cultural i actual directora de Bòlit. Centre d'Art Contemporani de Girona.

Ingrid Guardiola també és la comissària convidada d'aquesta edició i ha estat l'encarregada de seleccionar els artistes per a l'exposició col·lectiva 'Com va obrint-se la pell sense un punyal -el cos, el treball i el poder en escena-', amb la participació de Verónica Cerna, Lucas Selezio de Souza, Laia Albert i Casado, Jana Punsola i Miriam Martín, Juan David Galindo, Kirra Kusy i Jorge Moneo, Nacho Torres Toledo. Tots els participants de l'exposició optaran al Premi IEI-Embarrat 2024.

Les diferents naus de Cal Trepat també acolliran altres instal·lacions artístiques com 'Aeth3r', una creació del professorat i alumnat del quart curs de la modalitat de Disseny Gràfic de l'EASD Ondara; 'Diari polític d'eleccions incapacitades', de l’artista Joan Codina; 'Ostentació, lluites, abús, dinàmiques, vuit, simbologia i eròtica del poder', de l'artista Xesco Mercè; 'Relats poderosos', un audiovisual coproduït per l'Embarrat i el Servei de Rehabilitació Comunitària de Tàrrega; o la 'Mostra de relats distòpics', a càrrec d’alumnes del curs d'escriptura de l'Embarrat dirigit per Núria Bendicho i que comptarà amb la col·laboració en les il·lustracions de Quim T

Àmplia presència poètica

La poesia tindrà un paper destacat en l'edició d'enguany. El dissabte 25 al vespre tindrà lloc l'espectacle poètic i musical 'La rosa als llavis', dedicat a la figura de Joan Salvat-Papasseït, del qual enguany es commemora el centenari de la seva mort. La sessió anirà a càrrec dels artistes multidisciplinaris d'El dígraf del desitx (Meritxell Cucurella-Jorba), el cantant i compositor Valdivia i el percussionista Davitillu. L'endemà serà el torn del Cuartito de Poesía, la companyia inestable de l'Ondara, que presentarà 'Místico de la nada', un recital de poemes en el 50è aniversari de la mort del poeta targarí Alfonso Costafreda. El recital serà presentat com un seguit de poemes bastit amb una sola veu, lluny de la retòrica i del xou multidisciplinari, sense artefactes tècnics ni escenografies mediàtiques. A més, l'Embarrat comptarà amb la participació de la poeta barcelonina Núria Martínez Vernis, que clourà les jornades de divendres i dissabte amb un resum en format de poesia improvisada destacant els fets més singulars del dia.

Acte commemoratiu dels 10 anys d'Embarrat

Abans de la celebració del festival i en el marc de la Festa Major de Tàrrega, el dimarts 14 de maig se celebrarà un acte commemoratiu dels 10 anys d'Embarrat a l’Església parroquial Santa Maria de l'Alba. Sota el títol 'RE pensar RE crear RE interpretar', el Ball de Gegants de Tàrrega, el ballarí Toni Jodar, la Colla Gegantera de Tàrrega, l'Esbart Albada i la Cobla Tàrrega exploraran la fusió entre la dansa contemporània i els balls de la cultura popular targarina amb la col·laboració d'Explica Dansa i Jordi Cardoner. L'espectacle començarà dins l'església Santa Maria de l’Alba i oferirà una versió reformulada del tradicional Ball de Gegants de la ciutat.

Embarrat està organitzat per l'Ajuntament de Tàrrega, el Museu Trepat i la Regidoria de Cultura i compta amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Urgell, Lo Pardal - Fundació Guillem Viladot, La Soll, Mangrana, Nova Tàrrega, Ràdio Tàrrega, Segre, Lleida Televisió, La Vella Caravana i Cultura+.