El Magnífic Fest tanca la "millor" edició fregant els 19.000 espectadors

El Magnífic Fest ha tancat aquest diumenge l'edició d'enguany fregant els 19.000 espectadors. L'organització ha considerat aquest any el "millor" del certamen tant per l'assistència com pel cartell, que ha reunit artistes com Vetusta Morla, La Oreja de Van Gogh, Iván Ferreiro, Suu i La La Love You, entre altres.

El festival s'ha celebrat des de divendres a diversos espais de Lleida, tot i que el recinte de les Firetes és el que ha aplegat més públic: més de 13.000 persones divendres i dissabte.

Aquest diumenge, les propostes d'El Pot Petit i Black Music Big Band han sumat uns 3.000 assistents, però al llarg del cap de setmana hi ha hagut actuacions a la Rambla Ferran i al carrer Lluís Besa també.