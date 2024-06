El Govern aprova el decret de preus públics universitaris que manté les rebaixes i exempcions del darrer curs

El Govern ha aprovat el decret de preus públics universitaris per al proper curs 2024-2025 que, en el context de pròrroga pressupostària, manté les rebaixes i exempcions del curs actual.

Es manté l’ampliació perquè els alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari provinents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) tinguin dret a l’exempció total dels preus dels crèdits matriculats per primera vegada durant el primer curs, així com la supressió del recàrrec per a segones i successives titulacions i la gratuïtat del preu de matrícula en determinats casos de víctimes de violència masclista fora de l’àmbit de la parella a través d’una convocatòria específica d’ajuts.

Aquestes tres mesures se sumen a les rebaixes de preus públics per als graus i màsters universitaris iniciades amb anterioritat. Continuen actives les beques Equitat que permeten una rebaixa dels preus públics universitaris dels estudis de grau d’entre el 80% i el 70%, en funció del tram de renda en el qual se situïn, per als estudiants de famílies en situacions econòmiques més vulnerables.

Aquest alumnat opta a preus per crèdit inferiors a 6 euros en els graus universitaris i de menys de 15 euros en els màsters que habiliten per exercir una professió, on la rebaixa gràcies a la beca Equitat se situa entre el 25% i el 20%.Tots els preus dels graus i dels màsters universitaris que habiliten per exercir una professió a les universitats públiques costaran menys de 20 euros per crèdit.