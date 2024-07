Flotats, Arànega i Clara Segura, en la 30 temporada d'arts escèniques de Tàrrega

Tàrrega celebrarà les tres dècades del seu cicle teatral de tardor-hivern amb nou espectacles amb noms propis de les arts escèniques com Josep Maria Flotats, Mercè Arànega, Clara Segura, David Bagés, Carlos Cuevas i Àngela Cervantes. El programa arrancarà el 28 de setembre amb la comèdia Els Buonaparte, un text de Ramon Madaula dirigit per Sílvia Munt. Albena Teatre presentarà un espectacle d’humor i nostàlgia, Waterloo, el 19 d’octubre. Àngela Cervantes i Carlos Cuevas encapçalaran el 26 d’octubre el repartiment de Jauría, sobre la violència sexual de la Manada en els Sanfermines de Pamplona del 2016. Una altra cita destacada del cartell teatral la protagonitzaran Josep Maria Flotats i Pep Planas el 23 de novembre amb el combat dialèctic Voltaire/Rousseau. La disputa. La primera obra del nou any arribarà el 18 de gener amb Tots els ocells, amb Clara Segura i Joan Carreras. La programació seguirà l’1 de febrer amb Lluna plena, dirigida per Àlex Rigola. Finalment, el cicle acabarà el 15 de febrer amb Amnèsia, amb Mercè Arànega, Míriam Iscla i Victòria Pagès. A partir d’avui dimecres ja podran adquirir-se els abonaments al mateix preu que el passat curs (95 euros) a culturatarrega.cat. Les entrades sortiran a la venda l’1 d’agost.