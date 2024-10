El grup de Sidamon Inuits presenta nou disc

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup Inuits de Sidamon (Pla d’Urgell) presenta aquesta tardor un nou disc en format EP que porta per títol ‘Entre estels i cometes’. Es tracta del tercer treball del grup que ha tornat a escollir els estudis Zamenhof de Lleida per enregistrar les 5 cançons que conformen l’àlbum. La producció ha anat a càrrec de la mateixa banda i de Víctor Ayuso i els temes es van gravar entre juny i juliol. El grup valora positivament el resultat i assegura que és el treball amb què se senten més “identificats” des de l’inici de la seva trajectòria. Les cançons retornen als orígens més rock del primer disc però mantenint l’essència pop i a la vegada introduint pinzellades d’indie.

Si bé el disc no es publicarà de forma íntegra el 30 d’octubre, Inuits avança aquest divendres la primera cançó d’aquest tercer treball d’estudi; ‘Surt de casa’, un tema que la banda planteja com tota una declaració d’intencions del que vindrà a ser aquest nou disc que el completen les cançons: ‘Desconnectats’, ‘Desperta’m’, ‘La carrera’ i ‘Entre estels i cometes’. A banda de publicar-se a les plataformes digitals, el disc també tindrà format físic amb un CD que també inclourà les tres cançons gravades als mateixos estudis Zamenhof l’any passat.

Com és habitual, les lletres de les cançons aborden diferents inquietuds que desperten el neguit dels membres de la formació com poden ser l’aïllament social, l’addicció a les xarxes o l’obsessió per aconseguir ser sempre els millors.

Inuits ja té confirmades algunes actuacions on presentarà les cançons del seu nou treball i també repassarà les que porten publicant des de 2021. La primera parada serà a Vinaixa el 9 de novembre en el marc del cicle Vesprades organitzat per les Cases de la Música. L’endemà diumenge 10 de novembre la banda portarà les seves cançons a una nova edició de la Fira del Formatge del Palau d’Anglesola. El 23 de novembre, a Àger, clouran el Cicle de Música Sota les Estrelles al Parc Astronòmic del Montsec i per tancar l’any, al desembre, faran un concert al seu poble, Sidamon.