Reprenen vint anys després els treballs a Santa Creu de Llagunes

Situat al port del Cantó, molt a prop del poble de Vilamur (municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà), es troba el despoblat de Santa Creu de Llagunes. És un jaciment arqueològic d’un antic assentament medieval emmurallat, que va ser abandonat entre els segles XIII i XIV i que es va excavar en diferents campanyes arqueològiques fa dos dècades. Després d’aquests anys, les excavacions s’han reprès aquest any en una de les cantonades del recinte, on les investigacions arqueològiques indiquen que existiria un habitatge.

A la campanya finalitzada la setmana passada, es van trobar materials d’origen medieval i també d’assentaments molt anteriors, del neolític i l’edat del bronze. Aquest jaciment, declarat bé cultural d’interès local, té la particularitat que és l’excavació més alta de Catalunya, a 1.628 metres. L’arqueòloga directora d’aquesta intervenció, Ariadna Vidal, va comentar que “l’objectiu dels treballs és poder explicar cada fase d’ocupació del poblat i com era el dia a dia a Santa Creu de Llagunes en època medieval”. Malgrat que les conclusions d’aquesta excavació encara són preliminars, sí que s’ha corroborat el segle XIV com l’època de l’abandó d’aquest enclavament. Entre les restes de materials trobats, l’arqueòloga va destacar diversos fragments d’olles de ceràmica amb decoració, dos peces de fuselloles de ceràmica per filar la llana i puntes neolítiques. L’objectiu del Parc Natural de l’Alt Pirineu i de l’ajuntament de Soriguera és portar a terme una excavació cada any per mostrar la relació històrica entre les comunitats humanes del Pirineu i el seu medi físic i natural al llarg del temps. De cara a la pròxima campanya es vol localitzar la cisterna d’aigua d’aquest poblat medieval.