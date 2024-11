La discoteca Biloba de Lleida reforça el seu lloc en el Top-100 mundial

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La discoteca Biloba de Lleida reforça la seua posició en el Top-100 de les millors sales i clubs musicals del món. Així, en la llista d’aquest 2024 de la International NitghtLife Association –encapçalada per Hï Ibiza– Biloba figura al lloc 81, la segona discoteca a Catalunya fora dels clubs de Barcelona, només darrere de Disco Tropics de Lloret de Mar.

Els responsables de Biloba Lleida van expressar ahir en un comunicat “l’orgull que sentim per aquesta posició, que valora el treball de tot el nostre equip i també a la ciutat de Lleida, a més de la nostra responsabilitat social. Però tot això no seria possible sense els nostres clients de tot el territori espanyol, que gaudeixen de la nostra programació i la nostra filosofia de lleure en aquest petit paradís”.

També recorden que la discoteca lleidatana “ha apostat des dels seus inicis per artistes de primer nivell mundial”, com Bad Bunny, que ha visitat Biloba dos vegades, Rauw Alejandro o Jeff Mills el passat mes de setembre, a les Festes de Tardor, entre altres.

La gala d’aquests premis, que havia de celebrar-se a València, es va substituir per una presentació a les xarxes socials per a la qual es va encarregar un videoclip d’homenatge als damnificats per la dana, que va protagonitzar el músic lleidatà Dídac Ledesma, de nom artístic Didacellist i que es va gravar al Dipòsit de l’Aigua de Lleida.