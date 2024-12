Biografia dels Reixos de Lleida

Els Reis de la Diputació. Als anys 20 i principis dels 30, la corporació provincial organitzava el 6 de gener una visita dels Reixos a ancians, malalts i nens pobres a la Maternitat i l’Hospital Provincial. - ARXIU INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS-FONS GÓMEZ VIDAL Els Reis de la Diputació. Als anys 20 i principis dels 30, la corporació provincial organitzava el 6 de gener una visita dels Reixos a ancians, malalts i nens pobres a la Maternitat i l’Hospital Provincial. - ARXIU INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS-FONS GÓMEZ VIDAL Els Reis de la Diputació. Als anys 20 i principis dels 30, la corporació provincial organitzava el 6 de gener una visita dels Reixos a ancians, malalts i nens pobres a la Maternitat i l’Hospital Provincial. - ARXIU INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS-FONS GÓMEZ VIDAL Els Reis de la Diputació. Als anys 20 i principis dels 30, la corporació provincial organitzava el 6 de gener una visita dels Reixos a ancians, malalts i nens pobres a la Maternitat i l’Hospital Provincial. - ARXIU INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS-FONS GÓMEZ VIDAL Els Reis de la Diputació. Als anys 20 i principis dels 30, la corporació provincial organitzava el 6 de gener una visita dels Reixos a ancians, malalts i nens pobres a la Maternitat i l’Hospital Provincial. - ARXIU INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS-FONS GÓMEZ VIDAL Els Reis de la Diputació. Als anys 20 i principis dels 30, la corporació provincial organitzava el 6 de gener una visita dels Reixos a ancians, malalts i nens pobres a la Maternitat i l’Hospital Provincial. - ARXIU INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS-FONS GÓMEZ VIDAL Els Reis de la Diputació. Als anys 20 i principis dels 30, la corporació provincial organitzava el 6 de gener una visita dels Reixos a ancians, malalts i nens pobres a la Maternitat i l’Hospital Provincial. - ARXIU INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS-FONS GÓMEZ VIDAL Els Reis de la Diputació. Als anys 20 i principis dels 30, la corporació provincial organitzava el 6 de gener una visita dels Reixos a ancians, malalts i nens pobres a la Maternitat i l’Hospital Provincial. - ARXIU INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS-FONS GÓMEZ VIDAL

El llibre 'Reixos. La tradició dels Reis Mags a Lleida', una obra coral coordinada per Josep Ramon Ribé, repassa la història, les anècdotes i els protagonistes de les cavalcades a la capital del Segrià. Un volum amb documentació i imatges inèdites dels antecedents i la primera cavalcada del 1936 i el desenvolupament d'aquesta festa fins a l'actualitat.

Diumenge vinent, 5 de gener, l’arribada a Lleida dels Reis Mags, els Reixos, tornarà a enlluernar els més petits amb el seu missatge d’il·lusió en una espectacular cavalcada que recorrerà el centre de la capital del Segrià. Es complirà un any més una tradició nadalenca que commemora la visita d’uns savis al nen Jesús nounat amb ofrenes d’or, encens i mirra. Una història bíblica el desenvolupament modern de la qual es remunta a unes cavalcades d’origen difús al segle XIX –Alcoi i Barcelona es disputen la patent–, però que a Lleida no es va forjar fins al 1936.

Una tradició de nou dècades que ha donat per a moltes històries i anècdotes. La majoria poden descobrir-se ara al llibre Reixos. La tradició dels Reis Mags a Lleida (Pagès Editors), un volum amb informació textual i gràfica inèdita, coordinat pel periodista i escriptor lleidatà Josep Ramon Ribé. L’obra és successora del llibre 75 anys de la Cavalcada dels Reis Mags de Lleida, que van firmar Joan Bellmunt i Enric Castells el 2009.

Un llibre impulsat per l’Associació dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ en el marc del seu 25 aniversari

Però ara, l’Associació dels Reis Mags Los Reixos de Lleida, presidida per Òscar Caberol, ha volgut celebrar amb tota l’esplendor els 25 anys d’aquesta entitat impulsant l’edició del que Ribé qualifica com “el llibre definitiu sobre els Reixos”, amb documentació històrica, imatges desconegudes i testimonis recuperats “per conèixer millor els orígens i l’evolució de la cavalcada i apreciar així mateix el seu valor com a part del patrimoni cultural lleidatà”.

El volum compta amb la col·laboració d’historiadors i investigadors com Jaume Barrull, Iolanda Enjuanes (responsable de l’Arxiu Municipal de la Paeria) i Felip Gallart, així com Jordi Mestre, que explica el paper important dels joguets –amb menció especial a l’històric Baratillo de Lleida– i de les cartes als Reixos.

Gallart aprofundeix en els orígens de la tradició dels Reis Mags a la ciutat, una devoció i un sentiment que ja existien molt abans del naixement de les cavalcades i que se situa a l’antiga església de Sant Joan. Pel que sembla, el grup escultòric dedicat a l’Epifania i l’adoració dels Reis (avui desaparegut), situat al portal sud del temple, es vestia amb túniques luxoses cada 5 de gener i els més petits de Lleida compareixien davant aquesta imatge amb l’afany de veure els Reixos ben decorats i donar-los les gràcies pels regals que esperaven rebre.

Un altre antecedent destacat, apuntat al llibre per Iolanda Enjuanes, va ser el costum als anys 20 i 30 instaurat a la Casa de Misericòrdia i de Maternitat. Com a responsable de la beneficència a la ciutat, la diputació de Lleida aprofitava el matí del dia de Reis per repartir regals entre ancians, malalts, orfes i nens pobres.

Finalment, l’alcalde Josep Pujol va idear juntament amb la Cambra de Comerç una festa de Reis el 6 de gener del 1935 per incentivar el comerç local. Es va celebrar a l’antic teatre dels Camps Elisis i l’èxit apoteòsic de la festa va impulsar l’organització l’any següent, el migdia del 6 de gener, de la primera cavalcada dels Reixos de Lleida. Uns mesos després, l’esclat de la Guerra Civil va destrossar tota mena de festes i celebracions fins al 1940.

Des d’aleshores, ja tot és història. La que recull aquest volum amb referència a totes i cada una de les cavalcades fins a l’actualitat, el recorregut, anècdotes, testimonis, l’adeu als reis Baltasar pintats de negre des del 2004 o les quatre dones que han interpretat fins ara el paper de rei Gaspar.