Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seu Vella no formarà part de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la Unesco ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’. Així ho ha decidit el Comitè de Pilotatge (COPIL) del projecte en una reunió celebrada aquest dijous al Principat, en la qual se n’ha desestimat la seva inclusió. Segons fonts d’aquest comitè, s’ha avalat l’informe tècnic elaborat pels comitè redactor i científic de la candidatura, el desembre passat. Concretament, aquest al·lega que el conjunt monumental lleidatà no s’adequa al “relat” de la candidatura, tenint en compte, afegeixen les mateixes fonts, que cada element patrimonial té un “significat específic” en el plantejament del projecte.

La decisió ha estat motivada per criteris històrics, científics i geogràfics. Segons les fonts del COPIL, tot i que la signatura dels Pariatges d’Andorra va tenir lloc a la ciutat de Lleida, es considera que aquesta ha estat una aportació “puntual” al relat històric sobre la construcció del Coprincipat d’Andorra i que, per tant, el Turó de la Seu Vella “no ha tingut protagonisme” al respecte. Un altre dels arguments del Comitè ha estat que la resta d’elements patrimonials de la candidatura es troben al Pirineu, un criteri de “proximitat” que no es compleix en el cas del conjunt monumental de la capital del Segrià.

A la desena trobada del COPIL han participat representants dels coprínceps, de les ambaixades espanyola i francesa, del Ministeri de Cultura i Esports, del Departament de Cultura de la Generalitat, del Ministeri de Cultura francès i dels ministeris de Cultura, Joventut i Esports i el d’Afers Exteriors d’Andorra. També ho han fet membres del Consell Departamental de l’Arieja i de la Comissió Andorrana de la Unesco. En el transcurs de la reunió, els integrants han analitzat l’estat actual de la candidatura, a més d’establir les prioritats i el calendari de treball per als pròxims mesos.

L’inici de la promoció de la candidatura, que encara la recta final amb la voluntat de poder rebre l’aval de la Unesco a finals d’aquest any, ja ha donat el tret de sortida amb la producció i distribució de fulletons i panells informatius que estaran presents en tots els monuments i espais que conformen la candidatura. La reunió també ha servit per revisar la proposta de pla de gestió, les estratègies de col·laboració entre els tres estats i establir les accions a desenvolupar abans de dipositar la candidatura a la Unesco.

Des del 2023, en què Andorra va acollir la vuitena reunió del COPIL, se n’ha celebrat una altra a Foix a l’abril del 2024, localitat on també s’ha dut a terme un seminari especialitzat en plans de gestió d’elements en sèrie. En aquest període, també s’han dut a terme trobades del Comitè de redacció i del Comitè científic, així com del Grup de treball de Turisme i Cultura.