Figa Flawas i Oques Grasses, favorits amb cinc nominacions als Premis Enderrock

Figa Flawas i Oques Grasses són els artistes més nominats per votació popular dels XXVII Premis Enderrock 2025, amb cinc nominacions per a cada formació. Els segueixen amb dos nominacions el duo folk Alosa, el trio de música urbana Fades, Miki Núñez i Mushkaa. Els candidats es van donar a conèixer ahir en una festa a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona, que va servir també per obrir la tercera i última ronda de votacions al web, fins al 16 de febrer. La gala d’entrega dels guardons tindrà lloc el 6 de març a Girona. Abans, el 27 de febrer, es fallaran les categories de jazz, clàssica i familiar. Entre els noms amb una nominació hi ha Bad Gyal, The Tyets, Andrea Motis, El Pot Petit, Estopa, Ginestà, La Fúmiga i Maria Jaume. L’organització va anunciar també els diversos guardons especials que concedirà Enderrock. El pioner de la cançó contracultural Oriol Tramvia rebrà el Premi d’Honor en reconeixement de la seua carrera i la banda Sabor de Gràcia, liderada per Sicus Carbonell, serà distingida amb el Premi Trajectòria. La veterana organista Montserrat Torrent serà reconeguda amb el Premi 440 d’Honor; Albert Guinovart, amb el 440 a la Trajectòria, i Benet Casablancas, amb el 440 de millor Compositor.