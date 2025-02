El 35 Premi Pica d’Estats reconeix treballs sobre tradicions i la gastronomia de Lleida

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El certamen en aquesta edició ha rebut un total de 102 treballs

Articles sobre tradicions, festes, paisatges, hostals i gastronomia de Lleida, entre d’altres, han estat guanyadors del 35 Premi Pica d’Estats, convocat pel Patronado de Turisme de la Diputació de Lleida.

L’entrega de guardons, que premia amb 6.000 euros cada un dels vuit reportatges guanyadors i que en aquesta edició ha rebut un total de 102 treballs, ha estat aquest dissabte al matí a la Sala Polivalent de la Diputació de Lleida.

El president del jurat i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha valorat positivament l’edició i ha afirmat que el premi evoluciona i aquest any s’ha fet una modificació en les categories per adaptar-se a les noves eines de difusió i afavorir així la participació.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat la qualitat dels treballs rebuts, a més de l’augment de participació i ha afirmat que aquest guardón posa sobre la taula "el territori, la sostenibilitat i la qualitat" del turisme en el Pirineu i Terres de Lleida.

Treballs premiats

El premi al millor article periodístic ha estat per a 'Solsonès, la comarca de les mil masies’, d’Elena del Amo i publicat a la revista Viajar, mentre que el millor treball de ràdio ha estat per a la sèrie de 4 reportatges 'Julionejant per Lleida', sobre festes emblemàtiques com la Diada del Raiers, de Mercè March i emesos a Ràdio Lleida-SER Catalunya.

El reportatge televisiu 'La casola de tros de Linyola' emès en La 2 ha estat premiat com el millor treball audiovisual i 'Hostal de Pinós. 500 anys donant menjar', d’Oriol Clavera i Narcís Clotet a la revista Descobrir Catalunya, com el millor reportatge periodístic.

El millor reportatge fotogràfic ha estat per a 'La Panadella, la frontera del paisatge,' un viatge per la carretera N-II amb imatges de Santi Iglesias publicat a la revista Horitzons, i el premi al millor treball publicat en mitjans locals ha estat per a 'Josep Vallverdú, un horitzó de 100 anys,' un programa biogràfic de Carles Gené i Eugeni Casanova, de Lleida TV.

El premi al millor treball de premsa internacional ha estat per al reportatge 'Le Segrià, Terres de Ponent', publicat per Marie Costa a la revista Cap Catalogne, i el premi al millor treball transmitjana ha estat per a 'Recollida de l’oliva', de María Jesús Tomé, publicat a la pàgina Tusdestinos.net. i que parla de les experiències oleoturísticas.