La Boscana, al top 15 dels millors restaurants segons la Guia Macarfi

El restaurant La Boscana de Bellvís, que dirigeix el xef Joel Castanyé, ha estat reconegut com un dels millors de Catalunya al ser inclòs al prestigiós top 15 de la Guia Macarfi 2025. El reconeixement reforça la seua posició dins de la gastronomia d’excel·lència i posa en relleu la seua aposta per la creativitat, el producte de proximitat i l’experiència culinària d’alt nivell. Aquest premi allarga el recorregut de La Boscana, que el 2024 va ser reconegut amb una estrella Michelin i va obtenir el Premio Nacional de Hostelería a la Innovación, entre altres condecoracions. Per una altra banda, el mes d’octubre passat la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar la modificació del POUM de Bellvís que va permetre regularitzar l’existència d’algunes activitats econòmiques del municipi com el mateix restaurant de La Boscana.