La Biblioteca de Lleida estrena vestíbul: ha recuperat l’accés a l’edifici per la porta principal

Bé està el que bé s’acaba. I és que les obres de reforma a la Biblioteca Pública de Lleida han durat més de quatre mesos més del que estava previst. Finalment, l’equipament públic lleidatà acaba d’estrenar el nou vestíbul i els usuaris ja poden accedir a l’edifici des de la porta principal, a la rambla Aragó, després de sis mesos entrant per darrere, per la porta de la façana posterior davant de l’aparcament de la denominada Illa de la Maternitat. Des de fa uns dies, els usuaris ja han estrenat els nous espais reformats del vestíbul d’entrada i recepció, que permeten un ús més còmode dels serveis de la biblioteca. S’ha de destacar, així mateix, la rampa habilitada a l’entrada per millorar l’accessibilitat.

La reforma de la zona d’entrada de l’edifici ha permès millorar l’accessibilitat, d’acord amb la normativa, incorporant una rampa al lloc de les antigues escales.Jordi Echevarria

La primera fase de les obres de reforma va implicar el tancament de l’equipament l’estiu passat, entre el 8 de juliol i el 18 d’agost. A finals d’aquell mes, la Biblioteca Pública va reobrir amb accés des de la façana posterior, en una fase de treballs que, en principi, havia de desenvolupar-se fins a finals d’octubre. Tanmateix, les obres s’han demorat fins ara.

L’actuació, emmarcada en el pla director de millora de l’organització dels espais i dels recorreguts de la biblioteca –impulsada des del 2021 pel departament de Cultura i que ja ha suposat una inversió per sobre dels 800.000 euros–, ha permès integrar el vestíbul d’entrada a la biblioteca, creant un espai amb grades i obrint les dos parets que donen a l’hemeroteca i a la zona infantil.

Així mateix, ha suposat la millora dels espais d’atenció al públic, amb un nou taulell de 360 graus, i també la redistribució de les màquines d’autopréstec i retorns per a un ús més còmode per part dels usuaris.