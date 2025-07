El CAC demana a TV3 explicacions per difondre els nous llibres de treballadors de la CCMA

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha sol·licitat formalment que TV3 estableixi criteris transparents sobre com difondre novetats editorials, especialment quan els autors són treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Aquesta petició arriba després d'analitzar la cobertura de la passada diada de Sant Jordi, on es va detectar que un 22% de les persones que van tenir veu als programes mantenien vincles professionals amb la corporació.

L'ens regulador ha constatat que un presentador d'informatius va aparèixer fins a quatre vegades durant la cobertura de la jornada literària. Tot i que el CAC determina que aquesta pràctica no vulnera la normativa vigent, considera necessària "una reflexió profunda sobre els criteris que s'empren per a la consideració de fet noticiable en matèria de difusió d'obra literària". Per la seva banda, fonts del 3Cat defensen que tota la informació emesa respon exclusivament a "criteris periodístics".

Aquesta no és la primera vegada que el CAC aborda aquesta qüestió amb la televisió pública catalana. El passat 4 de juliol ja va demanar a TV3 informació sobre els criteris aplicats en aquest àmbit informatiu, petició que ara reitera el president de l'organisme regulador mitjançant una carta dirigida al director de TV3, Sigfrid Gras.

Recordatori sobre el servei públic

En la seva comunicació, el màxim responsable del CAC ha remarcat: "A les portes d'un nou Sant Jordi s'inicia un període d'alta activitat editorial que ha començat a fer-se visible als mitjans de comunicació. Amb absolut respecte per les competències que teniu assignades sobre la decisió dels continguts de la programació, us recordem les obligacions de servei públic que teniu tant en matèria de pluralisme com en matèria de difusió i promoció de la cultura".

La sol·licitud del CAC arriba en un moment estratègic, just abans de l'inici de la campanya per la diada de Sant Jordi d'enguany, quan els mitjans de comunicació comencen a incrementar la cobertura sobre les novetats editorials i els actes relacionats amb el món del llibre.