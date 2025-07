Lleonard Delshams, fotògraf: «Siurana o Jordi Pujol no posaven problemes a l’hora de les fotos»

Pocs s’imaginen que vostè va nàixer a l’altre costat de l’Atlàntic.

Sí, sí. Quan ho explico sempre hi ha gent que pensa que faig broma. Vaig nàixer el 1956 a Bogotà, a Colòmbia. El meu avi i el meu pare se’n van anar de Lleida en aquella dura postguerra a buscar-se la vida per Sud-amèrica.

Però porta més de mig segle a Lleida.

Vaig arribar a la ciutat als 10 anys amb el meu avi. Els meus pares i germans van venir dos anys després. El meu avi tenia una manyeria artística a l’avinguda Catalunya, just al costat del taller de Leandre Cristòfol.

Com va arribar a la fotografia?

Després de passar per l’institut Màrius Torres me’n vaig anar a Barcelona a estudiar fotografia a l’Escola de Mitjans Audiovisuals, tot i que abans de tornar a Lleida vaig haver de complir amb la mili, a Almeria.

I després va entrar a SEGRE?

No, encara no. Vaig començar a treballar a l’agència de publicitat Baró-Vicente. I uns anys després, el 1982, va contactar amb mi Juan Cal perquè aquell nou projecte de diari, que va nàixer en un pis de la rambla Ferran, buscava un fotògraf per a la secció de fotomecànica, per a les planxes de fotolits que s’utilitzaven en aquella època per a la impressió de les pàgines. L’any següent ja vaig començar a treballar com a fotògraf a la redacció. I així fins al 2019.

Dels centenars de personatges que han passat davant del seu objectiu, quin recorda com a més fotogènic?

Un dels que més vaig retratar va ser l’alcalde Antoni Siurana. És una persona molt agraïda i sempre s’ha deixat fer molt bé les fotos, és molt expressiu. En aquest sentit, Jordi Pujol tampoc no posava mai cap problema a l’hora de les fotos. En canvi, entre els polítics més insípids davant la càmera, sens dubte he de citar José Montilla.

També deu tenir la seua llista de personatges favorits.

Un dels que sempre em va encantar va ser el malaurat Pepe Rubianes, molt simpàtic, es posava per a la foto com tu volguessis, sense problemes. Igual com l’artista Perico Pastor. I recordo la penya de La Fura dels Baus, que els vaig demanar que pugessin a un mur a gairebé dos metres de terra i ho van fer sense queixar-se.

I els més mediàtics.

Vaig retratar el 1985 una joveníssima Ágatha Ruiz de la Prada desfilant ella mateixa a la boutique Domingo’s. I l’any següent el Vaquilla en un judici que va atreure a Lleida tota la premsa d’Espanya. Recordo també amb afecte l’actuació a Barcelona de Freddie Mercury i la Caballé, quatre anys abans dels Jocs Olímpics. I és clar, també del president del Barça Josep Lluís Núñez. La llista és llarga.