MÚSICA
Els Pets, Ginestà, Tomeu Penya i Buhos, al festival Paupaterres 2025
Se celebrarà a Tàrrega del 9 al 12 de juliol
Els Pets celebrant els seus 40 anys de gira, Doctor Prats amb la presentació del seu cinquè disc, Ginestà, Tomeu Penya, Buhos i El Pot Petit encapçalen el cartell del festival Paupaterres 2025, que se celebrarà a Tàrrega del 9 al 12 de juliol.
Una vintena són les bandes confirmades per a la vint-i-setena edició del certamen, que comptarà amb concerts i activitats al llarg de quatre dies de festival.
L’associació cultural Paupaterres, organitzadora del festival amb la col·laboració de l’ajuntament de Tàrrega, aposta per una barreja d’estils, el descobriment de nous talents, les presentacions de discos i els artistes de llarga trajectòria. A part dels citats, també actuaran al Paupaterres 2025 el grup revelació Remei de Ca la Fresca, la cantautora de Golmés Xènia Páez o Flashy Ice Cream amb el seu so urbà. Al cartell tampoc no falta l’aposta pel talent lleidatà, amb vuit artistes de les Terres de Ponent, entre els quals destaquen Mateu Bru, Utopia, Faves Tendres i Olga Zoet. Més formacions i artistes programats són Guillem Gisbert, Amparanoia, Adrià Salas, Juls i Blu Nana, entre d’altres.
Pròximament s’anunciaran les activitats paral·leles i de caràcter familiar que es complementaran amb el mercat d’artesania, l’espai gastronòmic, el PaupaJoves i el PaupaKids, entre d’altres.
El disseny del cartell d’aquesta edició, que es va presentar ahir a les xarxes socials del festival, és obra del lleidatà Adrián Soriano, que ha sabut captar l’essència vibrant i estiuenca del festival Paupaterres amb una imatge dinàmica i colorista. Les entrades es posaran a la venda aviat amb preus populars mantenint l’objectiu de fer la cultura accessible.