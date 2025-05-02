SEGRE

Espectacular mural de l’artista Lily Brick a prop de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida

A Vivers Gabandé, amb les flors com a protagonistes

El mural de Lily Brick a Vivers Gabandé de Lleida.

El mural de Lily Brick a Vivers Gabandé de Lleida.JM Currià

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

L’artista Mireia Serra (Lily Brick) està a punt d’acabar un nou mural, en aquesta ocasió a Vivers Gabandé, a prop de l’hospital Arnau de Vilanova. Les protagonistes de la nova creació artística són les flors com les margarides i les roselles, en un paisatge típic lleidatà en aquesta època de l’any. La creadora –que serà mare aviat– s’ha convertit en els últims anys en un dels referents de l’art urbà a nivell internacional

Titulars del dia

