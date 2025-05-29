ENTREVISTA
Belén Funes, cineasta: «No parlar de la crisi de l’habitatge és ciència-ficció»
La directora i guionista va presentar ahir als cines Screenbox de Lleida el seu segon llargmetratge, ‘Los Tortuga’, un retrat del dol amb les dones al centre
Qui són els ‘tortuga’ que donen títol a la seua segona pel·lícula?
És una paraula que utilitzaven la gent del poble per referir-se als que marxaven a les ciutats a intentar buscar un futur millor. Com el meu pare, que va anar de Jaén a Barcelona amb 19 anys. Se’ls anomenava així perquè carregaven tota la seua vida a l’esquena.
Al film parla de molts temes. Quin en destacaria?
Un de molt important és el dol, que és el fil conductor de tota la pel·lícula. Com les dos protagonistes, mare i filla, han d’afrontar la mort de l’espòs i pare. Explica el camí que fan, però sobretot va de la fragilitat i de la incapacitat que tenim com a éssers humans que som de compartir amb qui tenim davant que som fràgils en un moment dolent de la vida.
I el problema de l’habitatge no falta a la pel·lícula...
És un tema actual, perquè intentem fer un retrat de la situació real dels personatges, de com seria viure a Barcelona ara mateix, i no parlar sobre el problema amb l’habitatge seria ciència-ficció.
Volia fer un film social?
No, volia fer una pel·lícula i surt el que surt. El cine pot tenir moltes funcions, però jo vull donar-li aquesta dimensió perquè no serveixi tant per parlar de política sinó que sigui un retrat del present.
Creu que està de moda fer cine rural?
És una necessitat d’explicar, com també feia Alcarràs, de Carla Simón, que estem en un moment en què hi ha una fallada generalitzada del sistema, que no és que el camp sigui millor i la ciutat pitjor. És que està tot en una ruïna.
A la pel·lícula, al final només queden les dones, per què?
Doncs com sempre, perquè en la vida són les dones les que arreglen les coses i volia que quedés reflectit. Hi ha més personatges femenins i més interessants perquè cada vegada hi ha més dones fent cine, però encara queda molt.
Queda molt per fer?
Sí, per a què una dona vulgui i pensi a fer una pel·lícula de superherois o un thriller amb un important pressupost, perquè sembla que totes vulguem fer pel·lícules intimistes. Que en el meu cas, sí, però pot ser que d’altres no ho vulguin.
Hi ha competència entre les dones en aquest sector?
És important crear un teixit entre nosaltres i deixar enrere la idea que ens han venut sempre que les dones hem de competir i de començar a ser amigues, que és el que som.
Al Festival de Màlaga, al recollir el premi a la millor direcció, es va felicitar a si mateixa. No ens valorem?
Estem centrats en les coses que van malament i ens jutgem i qüestionem. En el cas de les dones, sembla que hagin de legitimar-se per ocupar el lloc que ocupen, una cosa que, segons la meua opinió, als homes no els passa.
Quan va voler ser cineasta?
Als 20, no soc de les que de nena ja sabia que volia fer cine. Em va semblar una bona manera d’explicar coses interessants i on seria feliç.
I ho és? Feliç, dic.
De vegades, sí.