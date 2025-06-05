L'IEC alerta d'una "pèrdua patrimonial irreparable" si s'executa la sentència dels murals de Sixena
L'entitat afirma que sense la tasca de cura del MNAC, les pintures avui dia "senzillament no existirien"
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha alertat d'una "pèrdua patrimonial irreparable" si s'executa la sentència que obliga a traslladar els murals de Sixena del MNAC a l'Aragó. La institució recorda que experts "de màxim reconeixement internacional" han indicat que retirar les pintures del museu barceloní "comportaria el risc" que patissin "danys irreparables". També subratlla que després de l'incendi que va afectar el monestir de Sixena i les pintures el 1936, la tasca de cura que ha dut a terme el MNAC ha estat "extraordinària", fins al punt que, sense aquesta tasca, "avui dia aquestes pintures senzillament no existirien".
La institució reclama a les tres administracions responsables del MNAC (Ministeri de Cultura, Generalitat i Ajuntament de Barcelona) que "contràriament a la sentència" tinguin en compte el "valor patrimonial" de les pintures, que "assegurin la preservació de la integritat" dels murals i que "defensin" davant dels organismes civils i judicials nacionals i internacionals la "permanència" de les pintures al MNAC.
A més, després de recordar que el monestir de Sixena és Bé d'Interès Cultural (BIC) des del 1923, i que les pintures al MNAC tenen la consideració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i de BIC, l'IEC considera que qualsevol actuació sobre els murals "exigeix un dictamen de tipus patrimonial, realitzat per professionals experts en aquesta tipologia d'obres, que garanteixi, d'una manera inequívoca, que no s'exposaran a cap mena de dany".