MÚSICA
Ypnosi, amb presència lleidatana, actua demà al Magnífic Fest
“Som els més elèctrics sobre l’escenari.” Així es presenta la banda de rock Ypnosi, formada a Barcelona i amb la presència del guitarrista lleidatà Mateu Alonso, que actua demà en la 4a edició del Magnífic Fest al Recinte de les Firetes de Lleida. El concert es preveu a les 03.15 a l’escenari Magna i serà la segona vegada que el grup actua a la capital del Segrià.
La primera va ser fa just un any, quan Ypnosi va arrasar en el concurs de bandes emergents Stellart, celebrat a l’Espai Orfeó. Com a part del premi, la banda, creada el 2021, va guanyar formar part del cartell del Magnífic Fest d’aquest 2025.
“Iniciatives com Stellart ens han ajudat molt i són grans creadores d’oportunitats”, assegura Alonso. “Estem nerviosos, demà actuem a l’escenari més gran fins ara i tenim sorpreses preparades”, explica.
Caixa Rural, nou patrocinador
Caixa Rural s’incorpora aquest any com a patrocinador oficial del Magnífic Fest i durant tot el cap de setmana comptarà amb un estand al recinte. Entre altres activitats, s’oferirà als visitants la possibilitat de tornar-los l’import de les entrades al certamen si domicilien la seua nòmina en aquesta entitat bancària.