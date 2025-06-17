MÚSICA
El Paupaterres de Tàrrega, del 9 al 12 de juliol, ha venut més de 2.000 entrades
El festival Paupaterres de Tàrrega, que se celebrarà del 9 al 12 de juliol, ja ha venut més de 2.000 entrades. En la 27a edició té un pressupost de rècord que ascendeix a 220.000 euros. Passaran pel festival una vintena de formacions, amb Tomeu Penya –que celebra 45 anys sobre els escenaris– i Amparanoia, que oferiran a Tàrrega el seu únic concert programat a Lleida. Marc Calderó i Eva Balcells, de l’Associació Paupaterres, van destacar que el festival ofereix una programació “molt transversal, eclèctica i per a tota la família”. El Paupajove es consolida i es trasllada dijous al càmping com una mostra d’art creada per i per als joves, i el Paupakids es reformula i manté únicament el concert d’El Pot Petit. De Lleida actuaran vuit bandes: Olga Zoet, Faves Tendres, Xènia Páez, Mateu Bru, DJ Cala.Mitat, Tropical Mystic i Utopia. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu que “el Paupaterres és un festival organitzat per veïns de la ciutat” mentre que el regidor de Cultura, Miquel Nadal, va destacar que “la programació musical de qualitat el converteix en un pol cultural del país”. Finalment, el director de l’IEI, Andreu Vàzquez, va indicar que és un festival “referent” que genera indústria musical.