El Pirineu de Lleida és un festival

Assaig ahir a Esterri d’Àneu d’alumnes de l’Aula de Teatre de Lleida, dirigits per Ramon Molins. - ORIOL RIART

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El primer cap de setmana de la canícula estival arranca a partir d’avui d’allò més calent al Pirineu de Lleida, carregat de propostes de música, teatre, circ, art i gastronomia als Pallars, l’Alt Urgell i la Noguera. Al Jussà, el Talarn Music Experience arranca avui quatre intenses jornades de concerts fins diumenge, un calendari que coincideix al Sobirà amb la nova edició del festival de teatre Esbaiola’t, a Esterri d’Àneu. A més, l’oferta cultural també se cita des d’avui a Coll de Nargó, a l’Alt Urgell, amb el Festival Errant, i als pobles d’Alentorn i Gàrzola, a la Noguera, amb el Perifèria Cultural (vegeu els desglossaments).

El festival musical pallarès obrirà avui la novena edició, la del cartell més espectacular en la història d’aquest certamen, que ja s’ha convertit en un punt obligat de visita per als amants de la música, en un esdeveniment que promociona també la gastronomia de proximitat. El folk enèrgic i innovador d’El Pony Pisador estrenarà a les 21.00 h el Talarn Music Experience 2025 a Lo Quiosc (km 90 de la C-13), en una nit amb La Ludwig Band, DJ Axel Pi (bateria de Sidonie) i Rocket DJ. Demà, el programa arrancarà amb l’indie-pop de les barcelonines The Crab Apples, abans de donar pas al pop-rock indie de Sidonie. Dissabte a la nit serà molt especial, amb l’actuació de Gerard Quintana al capdavant de Sopa de Cabra, els cap de cartell d’aquest any, en plena gira del disc Ànima, interpretant els seus èxits de sempre. Obrirà la vetllada el trio folk de Gràcia River Omelet. El festival acabarà diumenge amb la proposta intimista de Pol Batlle i el jazz de la cantant i trompetista Rita Payés.

A partir d’avui, vuit artistes crearan les seues obres davant del públic durant els quatre dies de l’Errant en diferents punts de Coll de Nargó. Entre la quinzena de propostes, val a destacar els concerts de Guillem Ramisa (demà, 23.00 hores), Cafè d’Alger i Roserona (dissabte, 20.00 i 23.30) i Brian Caffrey (diumenge, 13.00).

I dissabte (20.00), a Gàrzola (Vilanova de Meià) actuaran Carles Sanjosé i Jaume Pla Mazoni i el cantautor occità Primaël, amb recital poètic d’Ivet Eroles.

La cita escènica del Sobirà, amb 15 companyies i unes 30 propostes

Esterri d’Àneu obrirà avui el 18 festival de teatre Esbaiola’t, amb 15 companyies professionals i una trentena de propostes per a tots els públics fins diumenge. La capital aneuenca viu intensament des de principis de setmana aquesta cita de les arts escèniques. Alumnes del cicle formatiu superior de l’Aula de Teatre de Lleida estan en ple repte creatiu, sota la direcció del dramaturg lleidatà Ramon Molins: muntar en cinc dies l’espectacle Història d’un cavall, que preveuen estrenar demà en doble funció (19.00 i 21.30 hores). El festival arrancarà avui amb el pallasso Dudu Arnalot (20.00) i la companyia lleidatana InHabitants (22.30).

Poesia, música, performances i art a l’Errant de Coll de Nargó

Coll de Nargó, a l’Alt Urgell, acollirà des d’avui i fins diumenge el sisè Festival Errant, que impulsa l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Art contemporani, concerts, poesia, tallers i performances ompliran els carrers i places de la localitat en aquesta festa cultural itinerant.

Quimi Portet, Carles Sanjosé i Mazoni, en el Perifèria Cultural

Doble cita aquest cap de setmana del festival Perifèria Cultural a la Noguera, a la falda sud de la Serra del Montsec. La quarta edició d’aquest certamen íntim, que porta la música per tot Catalunya fora dels circuits habituals –també amb propostes gastronòmiques de proximitat–, arriba demà divendres (20.00 hores) a Alentorn (Artesa de Segre) amb Quimi Portet i el cantant local Ernest Armengol, així com l’Esperanceta de Casa Gassia d’Esterri d’Àneu.