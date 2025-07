Gerard Quintana: «No és fàcil tocar a Lleida, hi ha menys propostes»

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

A punt de celebrar el 40 aniversari, els llegendaris Sopa de Cabra presenten aquesta nit el seu últim treball, Ànima, al Talarn Music Experience.

Per a un grup amb tanta carrera, les gires ja són sempre el mateix?

Cap gira no és igual que l’anterior, totes deixen el seu record. La nostra aventura va començar el 1986, per la qual cosa podries pensar que ho tenim tot controlat, però no. Sempre poden sorgir imprevistos i, amb els anys, els costums i els hàbits de cada un canvien.

Es podria dir que va veure nàixer el festival. Nou edicions després, torna amb la resta de la banda.

Sí, amb Xarim Aresté vam venir l’any 2016, va ser una experiència que vam disfrutar molt. És una alegria veure que el festival ha crescut tantíssim amb els anys.

És una cita que descentralitza per complet l’oferta de festivals a l’estiu.

Precisament per això, el Talarn Music Experience té el nostre suport. En aquestes dates, hi ha moltíssima concentració de festivals a Barcelona i a la costa de Girona. De vegades, trobes a faltar viatjar cap a l’interior, més enllà de la capital lleidatana, però no és fàcil venir per aquí.

Per què?

En els nostres inicis, solíem venir molt a tocar en festes majors. Crec que tot va canviar a mitjans dels 90, amb l’arribada de la música electrònica. Avui dia, a Lleida hi ha menys propostes culturals que a la resta de Catalunya i el panorama musical té molts grups, per la qual cosa és difícil quadrar dates. Nosaltres donarem suport a qualsevol iniciativa que reverteixi la situació i que obri el territori.