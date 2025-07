La jutgessa d’Osca dona set mesos al MNAC per traslladar les pintures murals de Sixena a l’Aragó

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El jutjat d’Osca ha acordat una ordre general d’execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar el trasllat de les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena que hi ha al MNAC, i ha donat set mesos al museu per retornar les obres. Aquest termini coincideix amb el cronograma plantejat pel govern d’Aragó, tot i que la jutgessa Rocío Pilar Vargas dona l’opció al MNAC a presentar un “cronograma alternatiu” en el termini de deu dies. La resolució del jutjat d’Aragó és ferma i s’acompanya d’un decret de mesures executives, com ara permetre l’accés dels tècnics designats per l’Aragó a les sales on hi ha les pintures durant el temps que es requereixi, amb les sales tancades al públic.