El Govern fa una crida a "mantenir viu el nervi nacional i civil" per "avançar" i reivindica "els valors compartits"
Paneque defensa una Catalunya "cohesionada" durant la Diada: "Cap projecte nacional és sòlid si deixa algú enrere"
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat una Catalunya "cohesionada" i en "convivència" per "anar endavant". "Cap projecte nacional és sòlid si deixa algú enrere", ha defensat la portaveu durant l'ofrena floral a Rafael Casanova amb motiu de la Diada, i ha afegit que Catalunya "ha de ser terra d'acollida i de respecte". Durant la seva intervenció davant els mitjans de comunicació la portaveu ha reivindicat "els valors compartits" i ha apuntat que cal "estimar-los". "No matem la il·lusió, mantinguem viu el nervi nacional i civil que ens ha fet avançar com a país", ha subratllat.Paneque ha reivindicat el paper de la llengua en ha "cohesió" del país i ha posat en valor la preservació de la democràcia i la "credibilitat" de les institucions. També ha apuntat que Catalunya "mereix ser governada amb seny, ambició, consens i eficàcia".