ENTREVISTA
Joan Plana: «Bach és necessari, sobretot en els temps que vivim»
Dijous comença una nova edició del Raimat Arts Festival i ho farà de la mà d’una violinista portentosa amb obres de Mozart, Schubert, Amy Beach i Brahms que comparteixen l’obertura i l’esperança. Uns conceptes que expliquen tot el certamen, segons el seu director artístic, Joan Plana. Aquest violinista d’elit lleidatà establert a Manhattan va impartir classes i concerts sobre Bach al Japó durant sis anys i ara el porta a Raimat. “Bach és a tot arreu i és necessari”, diu, “sobretot en els temps que vivim”.
Joan Plana, DIRECTOR ARTÍSTIC DEL RAIMAT ARTS FESTIVAL
El festival l’inaugurarà una jove violinista que ja és elit amb tan sols 23 anys.
Ellinor D’Melon, malgrat la seua edat, és ja una artista internacional que actua a les millors sales i amb orquestres de tot el món. Ella exemplifica la nostra voluntat no només de donar oportunitats, sinó també de portar a Raimat i Lleida propostes úniques per al nostre públic. Estic convençut que el concert de dijous quedarà en el record durant molts anys, i no puc emfatitzar prou la gran oportunitat que suposa tenir l’Ellinor com a artista convidada aquest any.
D’Melon ha dit a aquest diari que ha preparat obres que comparteixen l’obertura i l’esperança. Són conceptes aplicables al festival?
Absolutament. El programa de l’Ellinor és una autèntica joia, on interpretarà algunes de les obres més importants del repertori per a violí. Tindrem, a més, l’oportunitat d’escoltar una de les primeres audicions a l’Estat espanyol de la Romanza d’Amy Beach. Els paràmetres esmentats per l’Ellinor reflecteixen no només el seu programa, sinó que es poden traslladar a la resta d’actuacions del festival, i marquen el fil conductor de tots els artistes d’aquest any.
També s’ha programat la cantaora Alba Carmona.
Els músics que venen al festival són especials per molts motius, i sovint hi ha una connexió personal o professional de molts anys enrere. Conec la trajectòria de l’Alba des de fa temps. Fa un any vaig escoltar aquest mateix programa a Nova York i, quan va acabar la primera cançó, vaig saber que vindria al Raimat Arts Festival.
A l’hora de programar, no ens guiem només per l’artista, sinó per les emocions que transmetran al públic. Cada un dels actes d’aquest any no deixarà ningú indiferent. Sé que el públic viurà una experiència única.
Una altra aposta original és la percussionista lleidatana Carme Garrigó.
Després de les actuacions de les Suites de Bach de l’any passat amb Keiran Campbell i de la gran acollida del públic, es va fer evident el que teníem al cap des del principi per als concerts d’Indrets: una sèrie de concerts de curta durada, sense escenari, amb una connexió molt propera entre músic i públic i amb una localització singular per a cada concert. El lloc es converteix en una plataforma inspiradora per a l’intèrpret, i la música naix com a reacció a la natura que l’envolta. Aquest any passem de Bach a diferents estils: del barroc a la música contemporània, amb molts instruments de percussió diferents i fins i tot electrònica. És una proposta que, estic segur, no deixarà ningú indiferent.
L’Any Viñes també serà present a Raimat.
La part pedagògica és molt important en l’estructura del festival. Des de l’any passat, un dels artistes convidats ofereix una masterclass al Conservatori de Lleida, i esperem ampliar aquesta línia en els propers anys. A més, aquest any hem creat un conveni amb el Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes perquè un dels seus guanyadors, presents o passats, actuï en futures edicions. Amb la idea no només d’impulsar el jove talent, sinó també de portar el nom de Lleida a tot el món, era indispensable oferir en aquesta edició un acte dedicat a Ricard Viñes, del qual aquest any se celebra l’aniversari. El festival no podia deixar passar l’oportunitat de donar veu a una de les figures més internacionals de la història de Lleida. I tenim la gran sort de comptar amb una de les personalitats més destacades del món del piano, com a musicòleg, autor i intèrpret: Luca Chiantore.
Tancarà el festival un altre plat fort, les Variacions Goldberg de Bach interpretades al clavecí per Ignacio Prego. És arriscat fer-les amb clavecí quan molta gent té al cap les versions pianístiques de Glenn Gould de fa 70 i 50 anys, o la recent de Vikingur Ölafsson?
L’any passat vam escoltar Bach amb un violoncel barroc; aquest any sentirem alguns fragments amb vibràfon i, finalment, acabarem el festival en el clavecí amb les Variacions Goldberg.
Bach és a tot arreu i és necessari, sobretot en els temps que vivim. Durant sis anys vaig impartir classes, concerts i conferències sobre Bach al Japó, immers en el món de la interpretació historicista. Era un pas natural voler portar a Raimat, en aquestes primeres edicions com a director artístic, algunes de les obres més importants d’aquest compositor i interpretades pels millors especialistes. Avui dia, la versió de les Variacions Goldberg d’Ignacio Prego és una referència per a qualsevol melòman.