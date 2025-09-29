Donald Trump anuncia un aranzel del 100% a totes les pel·lícules produïdes fora dels Estats Units
El líder republicà assegura que altres països han "robat" el negoci cinematogràfic als nord-americans
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un aranzel del 100% a totes les pel·lícules produïdes fora del país nord-americà. En una publicació aquest dilluns a la seva xarxa social 'Truth', el líder republicà ha assegurat que altres països han "robat" el negoci cinematogràfic als estatunidencs, cosa que, segons ell, s'ha vist agreujat per la "debilitat i incompetència" del governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom. "Ha sigut com robar-li caramels a un nen", ha apuntat, tot argumentant que la imposició de nous gravàmens posarà fi a un problema "molt antic i interminable".