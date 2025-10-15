ENTREVISTA
Roger Mas
El cantautor de Solsona presentarà divendres en concert a la capital del Segrià les cançons del seu segon ‘viatge’ musical acompanyat a l’escenari per la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Un any després d’estrenar el Volum 2 de la seua singular col·laboració, el cantautor de Solsona Roger Mas visitarà divendres l’Auditori de Lleida (20.30 h, 21 €) acompanyat de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona per presentar temes propis i versions en un concert de “Festa Major tranquil·la”.
Com canvia cantar en solitari a fer-ho al costat d’una formació amb 14 músics?
És molt divertit, com Frank Sinatra al capdavant d’una big band! La música de la cobla dona més possibilitats expressives i tímbriques, més colors. Es nota la mà del mestre Xavier Guitó en els arranjaments, que fan que aquest univers musical funcioni.
La primera col·laboració conjunta, el 2013, va ser un experiment. Ara, ja sabia que era un èxit.
Sí, allò va ser un experiment i ara ha estat un refinament. De fet, mai no hem deixat de tocar junts en els últims dotze anys presentant els temes d’aquell primer disc, per la qual cosa aquesta nova entrega està basada en el coneixement mutu, buscant allò amb què el públic se sent més còmode.
Aquest concert a Lleida serà molt especial per a vostè.
Doncs la veritat és que, després de tants anys venint a actuar a Lleida, moltes vegades al Cafè del Teatre o fins i tot a la Seu Vella, serà la meua primera vegada a l’Auditori Enric Granados. Em fa molta il·lusió poder cantar en aquest gran equipament, que es va inaugurar el 1995, quan jo estava estudiant a la Universitat de Lleida.
Com serà el concert?
Divideixo el repertori en terços: un per revisitar cançons meues que defenso amb la guitarra; un altre amb material inèdit, com per exemple l’Himne d’Aran, que interpreto en aranès; i el més divertit per a mi, versions de cançons en castellà, francès, italià o serbi.
En serbi?
Sí, sí, és una cançó tradicional fàcil d’interpretar, que s’assembla a la Dansa de Castellterçol. I me la va ensenyar un lleidatà, Pau Bori, de Sant Martí de Maldà, que fa una dècada exercia de lector de català a la Universitat de Belgrad, amb molts inscrits.
També en castellà.
Sí, al primer disc ja hem versionat la copla La bien pagá –a casa meua sempre s’escoltava molta copla– i ara ho hem fet amb la tradicional mexicana La llorona. De fet, després de Lleida, el pròxim concert amb la Cobla Sant Jordi serà al desembre a la ciutat mexicana de Guadalajara, en el marc de la Fira Internacional del Llibre. M’encanta visitar el món des de les espardenyes.
Un ofici d’èxit.
Visc com un privilegi poder gaudir cantant en la meua llengua des de fa més de 25 anys. Pots tenir talent, però en això sempre hi ha una part de fortuna, que és un regal. No tot el mèrit és meu.