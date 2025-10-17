Més de 30 maquetes i expositors d'arreu del món: l'exposició de Playmobil que acull aquest cap de setmana un poble de Lleida
L'esdeveniment, organitzat per PlayChic, és una iniciativa solidària per l'associació 'Pell de Papallona'
Torres de Segre celebra des d’avui i fins diumenge la tercera edició de l’Expo Playmobil, que exhibirà més de 37 maquetes i espera atreure unes 1.500 persones. L’esdeveniment, organitzat per l’associació PlayChic, té un objectiu solidari i en aquesta edició els 3 euros de l’entrada es destinaran a l’associació Pell de Papallona que lluita contra la malaltia rara pell de papallona, que pateix la Júlia, una nena veïna del municipi i una de les quatre que pateixen aquesta malaltia a la demarcació de Lleida.
Aquest any hi participaran expositors de Madrid i Alemanya, i destaca la implicació infantil, amb 22 obres creades per nenes i nens d’entre 3 i 12 anys. La mostra oferirà també pintacares, tallers de manualitats, sortejos i jocs com busca el click. Totes les activitats es desenvoluparan al pavelló municipal de Torres de Segre. El divendres 17 Expo Playmobil obrirà de 16.00 a 20.00 hores, i dissabte 18 i diumenge 19, de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.