NOVEL·LA
Rafa Melero convida la detectiva Sonia Ruiz a un cas a Lleida
Nova entrega del personatge creat el 2016 per Lorenzo Silva i Noemí Trujillo
L’escriptor i mosso d’esquadra lleidatà Rafa Melero va estrenar ahir a les llibreries la seua nova novel·la policíaca, El coleccionista (Menoscuarto Ediciones), una història en la qual l’autor ha hagut de superar un repte: construir una trama al voltant d’un personatge que no és seu, la detectiva Sonia Ruiz, que el 2016 van crear a quatre mans els escriptors Lorenzo Silva i Noemí Trujillo. Aquell singular encàrrec d’aquesta editorial independent va nàixer ja amb l’objectiu de convertir-se en una col·lecció, en la qual cada novel·la està escrita per un autor diferent. “Ha estat un honor que ara hagin confiat en mi per a un nou títol, el que fa ja 11 d’aquesta saga”, va explicar ahir a SEGRE Rafa Melero, que avui té previst presentar l’obra a Madrid (vegeu el desglossament). “També ha suposat un repte perquè la protagonista és la que és i no pots transformar-la de forma radical, encara que jo l’he adaptat al meu estil i me l’he emportat a Lleida”, va comentar l’autor. Així, en aquesta nova aventura de la detectiva madrilenya Sonia Ruiz, el lector podrà seguir les seues peripècies passejant pel carrer Major, el carrer Cavallers, la Seu Vella o la zona dels vins del centre històric, així com també per dos paisatges més coneguts de Melero a la Costa Daurada: Torredembarra i Creixell. Els seguidors d’aquesta saga literària trobaran també dos diferències: l’encàrrec que rep la detectiva no és per trobar una persona desapareguda o resoldre un assassinat, com en anteriors novel·les, sinó per trobar un valuós cromo de futbol; i, a més, està escrita en primera persona. “M’ho vaig plantejar també com un repte, posar-me a la pell de la detectiva”, va assegurar l’autor. Això sí, Melero demostra en una trama que atrapa des del principi el lector que els encàrrecs en aparença més innocents amaguen els perills més mortals.
El proper 29 d’octubre presentarà El coleccionista a la llibreria Caselles de Lleida (19.00 h), acompanyat per la directora de SEGRE, Anna Sàez.
■ Rafa Melero participarà avui en el festival literari Getafe Negro en una taula redona sobre personatges femenins del gènere policíac, un acte que suposarà la primera presentació de la seua nova novel·la, El coleccionista. L’escriptor lleidatà compartirà debat amb un tàndem literari d’excepció en aquest gènere: el madrileny Lorenzo Silva i la barcelonina Noemí Trujillo (parella en la vida real, casats des del 2015), creadors, fa nou anys de la primera aventura de la detectiva Sonia Ruiz, Nada sucio.
Ambdós també són autors a quatre mans de la sèrie protagonitzada per la inspectora Manuela Mauri. Silva firma a més un altre personatge femení famós, el de la guàrdia civil Virginia Chamorro, companya de l’agent Rubén Bevilacqua, parella que també ha saltat al cine.