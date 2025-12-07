El malbaratament de residus orgànics s’ha reduït un 21% en 10 anys a Catalunya, segons l’ARC
El malbaratament alimentari de residus orgànics s’ha reduït un 21% en 10 anys, segons l’Agència de Residus de Catalunya, que duu a terme caracteritzacions de la fracció orgànica recollida selectivament i avalua la presència del malbaratament alimentari.
Es caracteritzen més de 500 circuits com a mínim una vegada per trimestre, generant més de 2.000 dades anuals, informa l’agència en un comunicat aquest diumenge.
En termes de quilos per habitant i any la reducció observada equival a 630 grams de malbaratament alimentari per persona l’any 2024, en comparació amb l’any 2014.
El malbaratament alimentari, tècnicament, es refereix a la part dels residus alimentaris format per aliments descartats, incloses les parts no comestibles que es mantenen adherides.
En aquest sentit, durant el període 2014-2024, s’ha detectat que la quantitat total de fracció orgànica i de residus alimentaris augmenta, mentre que el malbaratament alimentari es redueix, la qual cosa, diu l’agència, indica una millora en els hàbits de separació i una consciència ciutadana més important.
La reducció d’aquest malbaratament es pot atribuir a diversos factors, entre ells l’entrada en vigor de la llei de prevenció de les perdudes i el malbaratament alimentari i l’acció coordinada entre administracions, entitats socials i el sector privat, segons explica l’ARC.
A més, s’han dut a terme campanyes de sensibilització dirigides a escoles, restaurants, cases i establiments alimentaris.