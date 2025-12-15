Govern espanyol i sindicats pacten augmentar fins als deu dies el permís retribuït per mort de familiar
CCOO ho considera "un exercici de dignitat i humanitat" i demana als grups parlamentaris que s'hi sumin
El govern espanyol i els sindicats majoritaris de l'Estat han arribat a un acord per ampliar fins als deu dies el permís retribuït per mort de familiar. Alhora s'han pactat dos nous permisos, un de quinze dies en cas de cures pal·liatives d'un familiar i un altre d'un dia per a l'acompanyament d'una persona que decideixi sotmetre's a l'eutanàsia.
El secretari confederal d'Acció Sindical i Transicions Estratègiques de CCOO, Javier Pacheco, ha considerat l'acord "un exercici de dignitat i humanitat" per a més de divuit milions de persones assalariades a Espanya. A partir d'ara la proposta haurà de ser debatuda al Congrés dels Diputats, per la qual cosa el sindicat ha demanat als parlamentaris que se sumin a la iniciativa.
"Fem una crida perquè els parlamentaris d'aquest país no impregnin amb indignitat l'exercici del parlamentarisme i donin l'esquena a un dret que apel·larà prop de divuit milions de persones treballadores al nostre país", ha afirmat Pacheco.