El Govern pujarà en un 3,5% de mitjana les tarifes del transport públic amb "criteris d'equilibri territorial"
Paneque afirma que estan "molt interessats" en aplicar el bitllet únic anunciat per Sánchez
El Govern preveu actualitzar en un 3,5% el preu de les tarifes al transport públic l'any 2026. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha subratllat que aquesta actualització no serà lineal, sinó que es farà "amb criteris d'equilibri territorial". Així, com ha detallat, l'increment serà lleugerament superior en les corones 1 i 2 més properes a l'àrea metropolitana, mentre que les més allunyades i que ja tenen preus superiors tindran un augment inferior. D'altra banda, Paneque s'ha referit, també, a l'anunci de Pedro Sánchez d'un bitllet únic amb tarifa plana al transport públic i ha assegurat que Catalunya hi està "molt interessada" i que treballarà com aplicar-lo els propers mesos. Paneque ha informat d'aquesta actualització després d'haver-se reunit aquest matí amb els Comuns, amb qui han acordat com serà el nou sistema tarifari el 2026. Concretament, el Govern ha acceptat mantenir les bonificacions actuals al preu del transport durant l'any vinent.
Amb aquest pacte hi haurà una bonificació del 50% tant en la T-Jove com en la T-Usual. En aquest darrer cas, el govern espanyol assumirà el 20% del cost i l'ATM pagarà el 30% restant.
La consellera ha celebrat l'entesa amb els Comuns, que ha qualificat de "socis exigents", i ha dit que s'ha aconseguit trobar un equilibri entre facilitar la mobilitat de les classes treballadores i avançar cap a un sistema sostenible econòmicament. Aquesta darrera línia d'actuació s'aconseguirà amb l'actualització del sistema tarifari. Segons Paneque, el pacte "va en el camí d'assegurar uns preus raonables per als treballadors i en avançar en sostenibilitat".
Amb les tarifes actualitzades i bonificades, el preu de la T-Jove serà de 45,5 euros per trimestre. En el cas de la T-Usual, el cost serà de 22,8 euros al mes a la zona 1 i de 42,7 euros al mes a partir de la zona 3. En funció del nombre de zones, el preu s'incrementarà progressivament fins als 135,25 euros en el cas de la T-Usual de set zones, que queden en els 67,65 euros amb descompte.
En paral·lel, la T-casual també experimentarà un increment i passarà a costar entre 13,00 euros en una zona i 57,60 euros en set zones. Quant al bitllet senzill, el preu s'actualitzarà fins als 2,90 euros, un increment del 9,43% respecte de l'any anterior.
Abonament únic de Sánchez
D'altra banda, la consellera de Territori també s'ha referit a l'abonament únic en la mobilitat recurrent en transport públic anunciat per Pedro Sánchez aquest dilluns. Paneque ha explicat que el Ministeri de Transports ja ha traslladat a les comunitats autònomes que si volen aplicar la tarifa plana s'obrirà un termini de temps de mig any per treballar en una adaptació. Segons ha dit la consellera, Catalunya hi està "molt interessada".
La portaveu del Govern també ha concretat que en aquest procés d'adaptació al bitllet únic el govern espanyol compensaria els decalatges de preu entre el sistema tarifari propi i el del Ministeri i ha assegurat que això "facilitarà molt" la integració.