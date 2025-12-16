Joan Manuel Serrat celebra rebre la Medalla d'Or de la Generalitat i espera que el país el trobi "digne" del reconeixement
El cantautor creu que és la distinció "més important" que es concedeix a Catalunya
El cantautor Joan Manuel Serrat ha celebrat la decisió de la Generalitat feta pública aquest dimarts d'atorgar-li la Medalla d'Or. En declaracions a l'ACN, ha considerat que es tracta de la distinció "més important" que es concedeix a Catalunya i ha desitjat que el país se senti "honrat" i el trobi "digne" d'aquest reconeixement. El Govern aprova aquest dimarts, a proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, dos decrets pels quals s’atorga aquest premi a Joan Manuel Serrat i a Núria Espert, amb l'objectiu de reconèixer trajectòries d’excel·lència i una contribució extraordinària al país. Les medalles es lliuraran el 22 de desembre en un acte institucional al Palau de la Generalitat, encapçalat pel cap de l'executiu.
Amb la concessió de la Medalla d’Or, la Generalitat vol honorar la trajectòria artística excepcional i el profund compromís cívic i humanista de Joan Manuel Serrat, "una figura cabdal de la cultura catalana i universal".
Entre les nombroses distincions rebudes al llarg de la seva trajectòria destaquen la Medalla d’Or de Barcelona, la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, el Premi Nacional de Cultura, el Premi Nacional de Músiques Actuals, la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts, la Gran Creu de l’Ordre Civil d’Alfons X el Savi i, recentment, el Premi Princesa d’Astúries de les Arts.
El "vici" dels escenaris
Així mateix, Serrat ha assegurat que no ha deixat de fer gires perquè s'hagi "barallat" amb els escenaris, i ha posat en valor la feina que hi ha darrere d'una proposta per obtenir el resultat que la gent "es mereix".
En la presentació del disc 'Jofre Bardagí interpreta Serrat' d'aquest dimarts, ha deixat la porta oberta a pujar a l'escenari el pròxim 13 de maig en el concert de Bardagí.