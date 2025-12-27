Mínguez acusa Feijóo de "còmplice necessari de tota una negligència criminal" en la dana
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat aquest dissabte el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "còmplice necessari de tota una negligència criminal", sobre els missatges que enviat a la jutgessa de la dana de València.
En roda de premsa a Lleida, ha dit que "un líder que menteix, que manipula quan darrere hi ha 230 víctimes, famílies destrossades, no mereix liderar un projecte polític".
En preguntar-se-li si denunciaran en Fiscalia a l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón per presumptes mentides en la comissió parlamentària, ha respost que el PSOE i el PSPV valoren com reaccionar: "Ho estiguem valorant tot", i decidiran en els propers dies.