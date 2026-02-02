Pla per pacificar carrers i guanyar seguretat
Se centra en les travessies de l’avinguda de Lleida i l’LV-3341. Semàfors, passos de vianants accessibles i radar pedagògic
L’ajuntament de Bellpuig ha tret a concurs públic una actuació integral de pacificació del trànsit i millora de la seguretat viària a les principals travessies del municipi. La iniciativa, amb un pressupost de 161.195,89 euros (IVA inclòs) que estan finançats majoritàriament pel Servei Català de Trànsit, busca reduir la velocitat dels vehicles i prioritzar la seguretat per als vianants en zones de trànsit elevat.
L’alcalde, Jordi Estiarte, va detallar que “els treballs, que tenen una durada prevista de tres mesos, se centraran en dos punts crítics de l’avinguda de Lleida (N-II) –les interseccions amb l’avinguda Catalunya i el carrer Isabel de Casanovas– i a la carretera LV-3341 a Seana.
Així mateix, al tram urbà de l’N-II, que registra més de 5.000 vehicles diaris, s’instal·larà un radar pedagògic a l’entrada des de Tàrrega. A més, es crearan passos de vianants amb semàfors regulats amb botó, pantalles de compte enrere i senyal sonor per facilitar l’encreuament. Completaran aquesta actuació semàfors a les interseccions citades de detecció automàtica de vehicles per millorar la fluïdesa i la seguretat.
D’altra banda, a l’entrada de Seana des de Bellpuig es construirà una nova vorera a l’extrem oposat del pas per als vianants existent, se substituiran les lluminàries per led eficients per millorar la il·luminació i s’afegirà un semàfor de control de velocitat per moderar el trànsit.
Nou codi d’accessibilitat
L’actuació també contempla eliminar les barreres arquitectòniques de les voreres, eixamplar-les i incorporar franges tàctils per a persones invidents, comptadors temporals i senyals acústics, garantint així l’accessibilitat per a usuaris amb mobilitat reduïda o discapacitat visual i donant compliment al nou codi d’accessibilitat.
L’ajuntament de Bellpuig reforça així el seu compromís amb una mobilitat més sostenible, adaptant les travessies urbanes als estàndards europeus i a les directrius del Servei Català de Trànsit. La iniciativa pretén reduir la sinistralitat als accessos municipals amb més intensitat circulatòria, al mateix temps que afavoreix una millor convivència.
Les empreses interessades poden presentar la seua oferta fins al 13 de febrer. La previsió del consistori és poder adjudicar les obres en les pròximes setmanes.