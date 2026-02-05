El Govern prorroga la gratuïtat de Rodalies "fins la restitució completa del sistema"
Parlon creu que hi va haver una "bona coordinació als diferents cossos operatius"
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat que es prorrogarà la gratuïtat de Rodalies "fins la restitució completa del sistema", després de la crisi desencadenada després de l’accident a Gelida (Barcelona) el 20 de gener, en el qual va morir un maquinista.
En una compareixença aquest dijous juntament amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, en comissió en el Parlament, Paneque ha defensat que la ciutadania "no pot pagar el cost d’una situació que no ha provocat", per la qual cosa han decidit ampliar sine die la gratuïtat, que en un primer moment es preveia de 30 dies.
Ha afegit que a més de la gratuïtat, també es mantindran els reforços de transport interurbans, els plans alternatius de transport vinculats a la xarxa ferroviària i la suspensió de les zones de baixes emissions fins poder "donar als usuaris l’estabilitat necessària en el sistema".
"FETS CONCATENATS"
La consellera ha atribuït la crisi a Rodalies a "un terrible rastre de fets concatenats, un després de l’altre", la qual cosa considera que ha provocat uns dies francament difícils, textualment.
"Fa dècades que s’hauria d’haver fet inversions que no s’han fet", ha lamentat, i ha explicat que no canviaria algunes qüestions que han guiat les seues decisions durant la crisi, com haver estat al peu del canó --textualment--, malgrat saber que era una crisi on no tot depenia de la seua Conselleria.
Tampoc no canviaria "haver exigit que es posin a treballar de manera incansable Renfe i Adif per assegurar el sistema", haver prioritzat la seguretat dels usuaris i haver argumentat al Govern que s’havia de responsabilitzar i donar solucions a Catalunya, textualment.
La consellera ha cridat a la unitat i el treball conjunt als grups polítics de cara a l’elaboració del Pacte Nacional de Rodalies, perquè "cap altre Govern no es torni a trobar una situació" com l’actual.
També ha explicat que ha sol·licitat un cronograma de les actuacions que s’hauran de fer en els més de 600 punts del sistema que s’han revisat, i ha detallat que hi ha alguns punts greus que requereixen actuacions i altres que, una vegada revisats, "no han donat lloc a més intervencions", per la qual cosa la xifra de punts revisats i intervinguts anirà variant.
Paneque ha detallat que en les converses amb la plantilla i els sindicats de maquinistes "a tota hora el que posen sobre la taula són mesurades de seguretat" i no condicions laborals que no tinguessin a veure amb aquest tema, ha puntualitzat.
Sobre l’impacte econòmic, Paneque ha xifrat en 4,1 milions d’euros el cost de contractar autobusos extra i en aproximadament uns 600.000 euros al dia mantenir aixecada la barrera del peatge de la C-32, després del que ha assenyalat que traslladaran al Ministeri de Transports aquesta xifra d’impacte econòmic.
EMERGÈNCIES
En el seu torn de paraula, Parlon ha detallat com va ser la intervenció dels diversos cossos de seguretat i emergències després dels dos successos del dia 20, d’una banda el descarrilament d’un tren de la RG1 a Maçanet (Girona) sense ferits, i per un altre el de la R4 a Gelida (Barcelona), on 37 persones van resultar ferides.
"Valorem que hi va haver una bona coordinació als diferents cossos operatius en la realització de les tasques", ha subratllat Parlon, si bé ha afegit que també es va produir una bona gestió amb els responsables de la infraestructura ferroviària en els moments més delicats.
La gravetat dels fets va obligar a elevar a estat d’emergència el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), que actualment es manté en alerta per "totes les derivades" de l’accident, com el tall complet de l’AP-7, que previsiblement en reobrirà dilluns vinent 9 de febrer.
Respecte a l’operatiu, la consellera ha detallat que van participar 48 dotacions de Bombers de la Generalitat (amb 108 efectius); 14 patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Mossos, 4 d’ordre públic, policia científica, Divisió d’Investigació Criminal i la Unitat de Drons.
A més, ha posat de relleu que es configurés un centre d’atenció per a les famílies dels viatgers amb l’equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i ha acabat afirmant que la la investigació dels fets està dirigida pel jutjat de primera instància número 3 de Vilafranca del Penedès (Barcelona).