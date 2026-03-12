ENTREVISTA
«Aragó va convertir Sixena en un camp de batalla simbòlic»
Les pintures murals del monestir de Sixena, un dels conjunts més singulars de l’art medieval europeu, continuen en el centre del debat patrimonial. La seua història, que ha estat marcada pel rescat durant la Guerra Civil i el llarg conflicte judicial entre Aragó i Catalunya, ha estat reconstruïda a Les pintures de Sixena. Un foc que encara crema (Pòrtic), de l’historiador de l’art Albert Velasco, que sortirà publicat el dimecres 18.
Convenci’m que vostè està en el costat bo de la història en el litigi de Sixena i que això és una revenja política contra Catalunya disfressada de defensa del patrimoni.
Estem en el costat bo de la història perquè, quan parlem de patrimoni, la primera obligació no és amb els tribunals ni amb les banderes, sinó que el nostre deure és transmetre a les futures generacions allò que hem rebut, i fer-ho en les millors condicions possibles.
El patrimoni no ens pertany. El custodiem de forma provisional per als que vindran després. Estar en el costat bo de la història significa, precisament, defensar aquesta idea, que el patrimoni no és una qüestió d’orgull ni de victòria política, sinó de cura i continuïtat. Significa entendre que les obres d’art no només existeixen per satisfer les necessitats identitàries.
Què pesa més: la propietat d’una obra o garantir que no es destrueixi?
La prioritat no pot ser tenir una obra, sinó garantir que continuï existint. Perquè la propietat pot canviar amb el temps. Els museus, les institucions i fins les fronteres ho fan. Però una obra danyada desapareixerà per sempre.
Si els experts diuen que moure-les pot destruir-les, qui assumeix la responsabilitat si això ocorre?
Sabem dels riscos del trasllat des del primer minut, però paradoxalment aquest mai ha estat el tema prioritari en el litigi. La discussió s’ha centrat sobretot en la propietat, en la jurisdicció i en la restitució, mentre que la qüestió essencial, la conservació material de l’obra, ha quedat moltes vegades en un segon pla. I tanmateix és aquí on hi ha el veritable problema. Perquè si el trasllat acaba danyant les pintures, o fins i tot destruint-les parcialment, llavors inevitablement arribarà el moment de buscar culpables. Però aleshores el mal ja serà irreversible.
Quan parlem de Sixena estem parlant d’una obra de primer nivell dins de l’edat mitjana europea. Fins i tot en el seu estat fragmentari actual continua sent una referència per entendre l’evolució de la pintura occidental.
Si les pintures s’haguessin quedat al monestir el 1936, avui existirien o estaríem parlant tan sols de cendres?
No existirien. De fet, la mateixa història del monestir ho demostra. Quan es van retirar les pintures per a la conservació després de l’incendi del 1936, a la sala capitular van quedar encara alguns fragments adherits als murs. Però l’edifici estava devastat. El sostre s’havia ensorrat, l’estructura estava molt malmesa i no hi havia cap sistema de protecció ni de conservació.
Aquestes restes van quedar exposades a la intempèrie, a l’abandó i al pas del temps. Ningú se’n va ocupar i, com era previsible, van acabar desapareixent amb els anys. Per això el paper de Josep Gudiol resulta decisiu. Va ser ell qui va documentar les pintures, fotografiant-les abans que l’incendi les destruís.
Si el rescat el van fer tècnics catalans en plena guerra, per què ara se’ls presenta gairebé com a saquejadors?
És el resultat de l’etern enfrontament entre Catalunya i Espanya, que es fa més notable durant l’època del procés. Aragó, com a comunitat més propera a Catalunya, sempre ha presumit de ser la presa de contenció que frena l’independentisme, la primera línia de combat. Molts conflictes patrimonials han estat lligats a processos de construcció d’identitats nacionals.
Estats, regions i comunitats busquen reforçar el seu relat històric a través de les obres d’art. Aragó no n’ha estat una excepció. Han utilitzat els litigis pel patrimoni per construir la seua identitat.
De veritat parlem de patrimoni o parlem d’identitat i orgull territorial?
Durant els anys del procés, el conflicte pels béns de la Franja es va convertir en un element més de confrontació política. Aragó el va elevar a la categoria de camp de batalla institucional i simbòlic. Tanmateix, resulta difícil trobar un cas comparable a la resta de l’Estat. No sembla que existeixin litigis oberts per reclamar obres d’origen aragonès en altres museus d’Espanya.