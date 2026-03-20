ENTREVISTA
Juan de la Rubia
Juan de la Rubia (la Vall d’Uixó, 1982), organista titular de la basílica de la Sagrada Família i director de l’Orquestra del Miracle, actuarà avui (20.30 hores) a l’església de la Sang de Lleida juntament amb el violinista Adrián Linares, dins del marc del festival De Llums i Tenebres, impulsat per la Fundació Horitzons 2050.
Avui oferirà juntament amb Adrián Linares un programa basat en la música veneciana dels segles XVI i XVII. Què el va motivar a escollir aquest repertori per a aquesta ocasió?
Hem dissenyat un programa centrat en compositors venecians i en la influència que van exercir sobre altres autors italians. Venècia va ser un focus musical que va marcar moltes tradicions europees. Hi hem inclòs obres des d’autors del segle XVII fins a Vivaldi. Volem transmetre la riquesa d’aquesta música.
Quina diria que és la peça central del programa per entendre l’escola veneciana?
Vivaldi tanca el programa i sintetitza l’essència de l’escola veneciana. Malgrat que avui és el compositor més conegut, no va ser-ne l’impulsor original sinó que recull la tradició que es va desenvolupar principalment durant el segle XVII.
Dirigeix l’Orquestra del Miracle. Com va nàixer aquest projecte i què el fa especial?
Va sorgir fa uns anys amb el festival Espurnes Barroques. La idea era crear una orquestra estable associada a l’entorn de la Casa del Miracle del Solsonès, on convivim i assagem. Aquesta connexió es reflecteix en la música i fa que els concerts siguin molt especials.
A més, és organista titular de la basílica de la Sagrada Família. Com va arribar a aquesta posició?
Vaig començar a finals del 2010, coincidint que es reprenien els actes litúrgics al temple. Des d’aleshores, el meu paper ha anat evolucionant segons les necessitats de la basílica, que aposta per la música dins de la litúrgia.
Com influeixen l’arquitectura i l’acústica del temple en la seua interpretació?
L’arquitectura condiciona molt el so. L’acústica obliga a adaptar la interpretació i ofereix un entorn únic; és un privilegi tocar allà. Recordo moments impactants, com el funeral per les víctimes de l’accident de Germanwings (2015), que va tenir lloc a la basílica. Va ser molt emotiu i em va permetre comprendre el poder guaridor de la música en contextos de tragèdia.
Per a la inauguració de la Torre de Jesús i la visita del papa Lleó XIV al juny, hi haurà un programa musical especial?
Hi participaran centenars de cantors i algunes de les principals corals de Catalunya. Volem atansar-nos a la idea musical que tenia Gaudí per a la basílica, que era la de posar la veu al centre.
Alguna obra serà especialment simbòlica per a l’ocasió o per al públic?
Encara no està del tot tancat el repertori, però la idea és que inclogui obres molt reconeixibles de la tradició catalana, com el Virolai, amb les quals el públic es pugui identificar. Jo coordino la part musical, però a nivell litúrgic hi ha filtres específics que s’han de decidir. A més, en una visita papal poden arribar indicacions des del Vaticà.