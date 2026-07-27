Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament
El certamen s'ampliarà tot l'agost amb 250 projeccions i activitats a cinc municipis de la Cerdanya
ACN Puigcerdà - Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival (CFF) després que la Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament hagin arribat a un acord que desbloqueja el conflicte sobre l'ús dels espais municipals, de manera que el certamen s'ampliarà durant tot el mes d'agost amb unes 250 projeccions i activitats repartides en cinc municipis de la comarca. La 17a edició arrencarà el 30 de juliol a les 19 h al Casino Ceretà amb la projecció de curtmetratges KM0 i la presència dels seus directors, i s'allargarà fins a finals d'agost a Puigcerdà, Prullans, Montellà i Martinet, Alp i Bolvir.L'acord amb el consistori posa fi a setmanes de tensió arran de la disponibilitat del Casino Ceretà, seu històrica del festival, que havia portat la Fundació a amenaçar de traslladar el certamen a un altre municipi. Finalment, el festival ha pogut mantenir el seu format habitual a Puigcerdà com a epicentre de l'edició, ampliant fins i tot les dates inicialment previstes (de l'1 al 16 d'agost) fins al període del 30 de juliol al 30 d'agost.
Entre les projeccions previstes, que sumen 196 curtmetratges i 54 llargmetratges i documentals seleccionats d'entre més de 3.500 obres rebudes, hi ha 12 preestrenes i 50 estrenes. Com a novetat, la secció de curtmetratges nacionals, qualificadora pels Premis Goya, es concentrarà entre el 30 i el 31 de juliol i l'1 i 2 d'agost, coincidint amb les jornades d'indústria.
Entre les pel·lícules destacades d'aquesta edició hi ha Balandrau, que es projectarà el 31 de juliol al Casino Ceretà amb la presència del director, Fernando Trullos, i de l'actor Marc Martínez, que l'endemà impartiran una classe magistral sobre els reptes de la direcció del film. El certamen també acollirà 12 preestrenes, entre les quals 'Una pistola, una banda i un Ós Panda', d'Oriol Cardús i rodada a la Cerdanya; 'Manual per a superherois: la màscara vermella', d'Anoo Bhagavan i Patrik Forsberg; i 'El Último Vikingo', d'Anders Thomas Jensen. La selecció inclou també títols com 'Viva', d'Aina Clotet; 'Magallanes', de Lav Diaz; 'La isla de Amrum', de Fatih Akin; 'Altas Capacidades', de Víctor García León; 'Tres Adioses', d'Isabel Coixet; 'Love Me Tender', de Vicky Krieps; i 'Un arbre és un arbre', de Carlos Marqués-Marcet i Aleix Plademunt, entre d'altres. A banda de Puigcerdà, també hi haurà projeccions a la plaça Pere Sarret de Martinet, al local social de Montellà, al Casino d'Alp i a Cal Fanxico de Bolvir.
El director del CFF, Jordi Forcada, ha destacat la consolidació del projecte per al sector audiovisual de la Cerdanya, el Pirineu i la regió transfronterera, remarcant-ne l'interès cultural, artístic, industrial i turístic.
Concerts, teatre i jornades d'indústria
A banda del cinema, el festival incorpora un cicle de set concerts de música de cinema al Casino d'Alp i a Bolvir, entre els quals un tribut a Hans Zimmer i una sessió dedicada a bandes sonores de la Warner Bros. Com a novetat, s'hi afegeixen dos espectacles teatrals.
Les jornades d'indústria, a Prullans, s'allarguen a cinc dies i estrenen un pitch d'adaptacions literàries a l'audiovisual amb editorials, autors i productores. El festival també acull el LapPro Estiu, un laboratori de creació per a projectes vinculats a la natura i els espais oberts, i estrena, juntament amb l'Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya, un programa de beques per a professionals del sector.
La lectura del palmarès es farà el 15 d'agost a les 21.30 hores, coincidint amb la projecció de la pel·lícula protagonitzada per Emma Vilarasau. El certamen, col·laborador dels Premis Goya, reparteix uns 11.000 euros en les principals categories i 30.000 euros en el conjunt de la selecció oficial.