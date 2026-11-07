LITERATURA
La Nit de les Lletres Catalanes, amb nous premis i més dotació en quatre guardons
La Nit de les Lletres Catalanes, que se celebrarà el 20 de febrer al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), incorporarà 2 nous premis a la gala, amb la qual cosa se n’entregaran 14, i augmentarà la dotació de 4 dels guardons. La presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, i el d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, van subratllar ahir que la gala s’avançarà respecte a la que va tenir lloc el mes de març passat, per, d’aquesta manera, allunyar-se de Sant Jordi, i van assenyalar que la voluntat és que se situï entre la segona i la tercera setmana de febrer. La gala entregarà dos guardons més respecte a l’any passat: el Premi de Pensament de l’IEC, que estarà dotat amb 15.000 euros a obra publicada, i el Premi Fundació Ramon Llull a la millor traducció de literatura catalana, dotat amb 4.000 euros, i que fins ara s’entregava a Andorra. A més, el Mercè Rodoreda de contes incrementarà de 6.000 a 9.000 euros la dotació; el Carles Riba de poesia, de 5.000 a 6.000 euros; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, de 6.000 a 8.000 euros, i el Folch i Torres de literatura infantil, de 4.000 a 6.000 euros. El guardó més important que s’entrega durant la festa, el Sant Jordi de novel·la, mantindrà la dotació de 75.000 euros.