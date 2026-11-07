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Ponent i Acció deixa 1,2 milions amb 27 rodatges
Balanç molt positiu dels dos últims anys d’aquesta oficina de promoció audiovisual que promociona la demarcació des d’aquest àmbit. Tàrrega acull la trobada anual de la xarxa Catalunya Film Commission
Ponent i Acció ha acompanyat 27 produccions en 26 municipis de Lleida durant el 2025 i el 2026, amb un impacte econòmic directe d’1,2 milions. Aquestes xifres es van donar a conèixer ahir a Tàrrega, durant la reunió anual de municipis integrats a la xarxa Catalunya Film Commission (CFC), que va reunir mig centenar de persones. “Aquests dos anys hem tingut moltíssima feina i el balanç ha estat molt positiu”, va destacar Ramon Bochaca, responsable de l’oficina Ponent i Acció.
Entre els rodatges acompanyats per l’oficina hi ha sèries per a plataformes nacionals i internacionals, documentals, videoclips, curtmetratges, projectes acadèmics o sessions de fotografia de moda. Entre els més rellevants figura una sèrie de Movistar+ rodada al Pirineu, amb un impacte de 750.000 euros, la sèrie Long Vacation, per a Netflix, a Sant Esteve de la Sarga, amb un impacte de 130.000 euros, i el llargmetratge de ficció Shades of Paradise, rodat aquest estiu a la Figuerosa, que va deixar 45.000 euros. Els escenaris utilitzats han estat molt variats, com el Kipps d’Agramunt, la piscina de Tàrrega, camins rurals i esglésies. Ponent i Acció va començar l’activitat a finals del 2024 amb l’objectiu d’atreure produccions audiovisuals al país i facilitar el rodatge. L’oficina actua com a agència local i territorial per promoure la zona i acompanyar les productores durant tot el procés. En aquests dos anys ha fet 65 assessoraments especialitzats, 10 accions formatives i compta amb una xarxa de 139 entitats i empreses col·laboradores.
El director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar Garcia, va subratllar que l’objectiu és “compartir i treballar per atreure encara més rodatges al territori”. Garcia va recordar que l’any passat es van registrar 3.700 peticions de rodatge a Catalunya, de les quals mil van tenir lloc fora de Barcelona. En aquest sentit, va afirmar que “la tasca dels agents locals i territorials és importantíssima”. Per la seua part, l’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, va destacar que és una “satisfacció formar part de Ponent i Acció”, mentre que Estefania Rufach, de la Diputació, va posar de relleu “el treball realitzat per donar a conèixer el nostre magnífic territori, també des d’aquest àmbit”.
Dijous Ponent i Acció va acompanyar un grup de localitzadors audiovisuals en una ruta per diferents espais de Ponent per donar a conèixer el seu potencial. Entre els punts visitats figuren la deixalleria del Palau d’Anglesola, el carreró de les Bruixes de Cervera, el Teatre Ateneu de Tàrrega i el Magical Media de Lleida.