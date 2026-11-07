EXPOSICIÓ
El Museu de Lleida inaugura una mostra amb més de 200 gravats de Goya
‘Volaverunt’ inclou també sis obres de la col·lecció Gelonch Viladegut
Francisco José de Goya (1746-1828) no només va ser un mestre de la història de la pintura, precursor d’algunes de les avantguardes del segle XX, sinó que també va exercir el magisteri en la faceta de gravador, caracteritzada per la gran innovació tècnica, estilística i temàtica i que va superar les 250 obres. La majoria, més de dos-centes, les va agrupar en quatre sèries, que es van convertir en les més populars de la seua tasca artística. Des d’avui, poden contemplar-se al Museu de Lleida a l’exposició Volaverunt, que reuneix els gravats de les sèries Els capritxos (1797-1799), Els desastres de la guerra (1810-1815), Tauromàquia (1815-1816) i Proverbis (1815-1823), en una edició impresa entre els anys 1937 i 1938 i conservada des del 1944 al Museu de Mataró.
Aquesta exposició itinerant, que podrà visitar-se fins al 28 de febrer, s’amplia a Lleida amb sis gravats més de Goya procedents de la col·lecció Gelonch Viladegut, que permeten establir un diàleg entre els aiguaforts i aiguatintes conservats al Museu Mataró i la col·lecció dipositada a la pinacoteca lleidatana. D’aquesta manera, entre aquestes obres incorporades de la col·lecció lleidatana es troben les titulades Faràndula de xarlatans i Que es trenca la corda (al centre de la pàgina), ambdós de la sèrie Els desastres de la guerra; Temeritat de Martincho a la plaça de Saragossa, de la sèrie Tauromàquia; i tres estampes que no pertanyen a les grans sèries oficials de Goya: Petit presoner (a la dreta), El cantor cec i Pluja de toros.
A més, aquesta exposició produïda pel Museu de Mataró i impulsada per la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya posa en diàleg aquestes quatre grans sèries de gravats amb les interpretacions d’artistes contemporanis a través de propostes d’Irene Solà, Anna Dot i Marcos Prior, creades específicament per a l’exposició i que exploren diferents maneres de llegir, reinterpretar i qüestionar aquestes obres, a més d’obrir noves perspectives sobre les imatges que va crear l’artista aragonès.
D’altra banda, entre les activitats previstes, avui mateix (11.00 h), després de la inauguració i d’una visita guiada per la comissària, Aina Mercader, l’artista Marcos Prior dibuixarà en directe la desapareguda estampa S’aprofiten, d’Els desastres de la guerra. A banda de conferències, el 19 de desembre, Anna Dot també impartirà un taller entorn dels gestos de les mans i la llengua de signes; i el 20 de febrer, visita teatralitzada a càrrec de la companyia La Soledad.