MÚSICA
Bruce Barth, ‘Amic del Jazztardor’
El pianista novaiorquès, avui al Morera al capdavant d’un trio
El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida serà escenari avui diumenge d’una nova cita del festival Jazztardor, amb l’actuació del pianista novaiorquès Bruce Barth (1958) al capdavant d’un trio amb Roz Macdonald al contrabaix i Stephen Keogha a la bateria (20.00 h, 18 €). L’artista, nascut a Califòrnia però format a l’escena de Nova York, està considerat per la crítica com un dels pianistes de jazz més destacats de la seua generació. Com a habitual col·laborador de Jazztardor, el festival li entregarà la distinció Amic del Jazztardor, en reconeixement a la seua estreta vinculació amb el certamen i amb Lleida en les últimes dècades. Aquesta relació és especialment profunda gràcies a la complicitat artística amb el director del Jazztardor, Josep Ramon Jové. En el concert, Barth inclourà composicions pròpies inspirades en Lleida, així com improvisacions creades a partir de l’univers pictòric de l’artista lleidatà Antoni Garcia Lamolla, en un diàleg entre música i arts visuals.