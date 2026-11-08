ENTREVISTA
Lo Pau de Ponts: «Hem d’estar orgullosos del caràcter de Ponent»
El cantautor celebra deu anys de trajectòria amb una gira acompanyat d'una banda
Pau Pinós (Ponts, 1993), conegut artísticament com Lo Pau de Ponts, celebra deu anys de trajectòria amb Arriba la Festa Major, una gira que va arrancar ahir a la sala Era del Sot de Vic i que dissabte, a les 19.00, arribarà al Teatre de la Llotja. El músic i còmic de la Noguera presenta un espectacle amb banda en directe que combina cançons populars, temes propis, garrotins i molt humor, amb el qual trasllada l’ambient festiu a l’escenari. Després d’una dècada reivindicant el caràcter i la parla de Ponent, Lo Pau afronta aquesta nova etapa amb la il·lusió de continuar connectant amb el públic.
Què trobarem en el seu nou espectacle?
Després de deu anys recorrent Catalunya en solitari, he preparat un espectacle amb el qual vull portar una festa major a l’escenari, amb tots els seus ingredients. Està pensat per a tots els públics i també vull donar protagonisme a la cultura popular de cada lloc on actuo. Aquest dissabte, per exemple, m’acompanyarà la Colla Gegantera de Ponts i ho passarem molt bé. Serà una actuació a la qual poden assistir tant els més grans com els més petits.
Com sorgeix aquesta idea de traslladar una festa major a una sala o un teatre?
La idea va sorgir arran de l’actuació que vaig fer el mes de març passat a la sala Luz de Gas de Barcelona, on ens ho vam passar molt bé i va ser tot un èxit de públic. Van participar-hi personalitats com Joan Laporta, el president del Barça, Artur Mas o la Iaia Angeleta. Volia recuperar aquell ambient i, a més, celebrar també aquests deu anys de trajectòria a prop del meu públic, envoltat de la gent amb la qual sempre ens ho hem passat molt bé.
Deu anys després de començar amb les paròdies i els garrotins, s’imaginava llavors que acabaria fent una gira com aquesta?
A l’escenari continuo sent el mateix de sempre i, al final, és el públic qui decideix si vol saber més de tu. Estic molt agraït a totes les persones que han fet possible que hagi arribat fins aquí. Per això també he volgut celebrar aquests deu anys de trajectòria a prop de la gent que m’estima i m’ha acompanyat durant tot aquest temps, com el públic de Lleida.
Dissabte actua a la Llotja. Imposa més jugar a casa, davant d’un públic que coneix perfectament tot allò de què parla a les seues cançons?
Més que imposar-me, és una cosa especial per a mi. És casa meua, on va començar tot aquest enrenou. Actuar a la Llotja de Lleida és una manera de donar les gràcies a tots els que m’han seguit durant aquests anys i també d’arribar a gent que potser encara no m’ha vist en directe. Tothom hi és benvingut. Continuarem fent l’humor que ens caracteritza, però aquesta vegada el públic tindrà molt més protagonisme. He volgut incloure moltes cançons conegudes perquè la gent pugui cantar i participar. És el típic que pot passar en una festa major d’estiu en qualsevol municipi de Lleida. I també hi haurà els temes que tothom coneix.
Ha fet de la parla de Ponent i de la vida de poble la seua senya d’identitat. Creu que encara ens miren una mica per sobre de l’espatlla des de Barcelona?
No té gaire importància el que puguin pensar en altres llocs. L’important és ser fidel a les teues arrels, a la teua manera de ser i a tot allò que ens diferencia de la gent de Barcelona, Tarragona o Girona. No crec que es riguin de la nostra manera de parlar a Ponent, sinó que els resulta simpàtica i fins i tot una mica exòtica. Hem d’estar molt orgullosos de com som i del que hem heretat dels nostres pares i avis. No fa falta exagerar-ho, però tampoc amagar la nostra manera de ser.
Amb tot el que ha canviat l’humor aquests últims anys, ara es pensa dos vegades les bromes o continua fent les mateixes que al principi? Hi ha alguna cosa amb què no es pot fer broma?
Sempre he intentat ser molt respectuós amb tothom, encara que segur que hi ha gent que no entén el meu humor. Tampoc no es pot agradar a tothom. Hi ha temes que prefereixo no tocar, per una qüestió de sentit comú, com les minories o les víctimes de determinades situacions. No em sembla just fer humor a costa seua i tampoc és res que em vingui de gust fer.
Després d’actuar a la Llotja de Lleida i d’estar amb el públic que més el coneix, per on continuarà la gira?
El dia 28 estarem a la sala Lo Submarino de Reus, amb els ganxets, encara que la gent de Tarragona també està convidada a venir a l’espectacle, i el 12 de desembre a Olot, on tancarem aquesta gira. L’any que ve ja intentarem anar a Os de Balaguer.