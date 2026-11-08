Creen una plataforma per connectar agricultors i ramaders amb empreses de serveis
La iniciativa preveu ampliar l'oferta de proveïdors i ser un suport pels nous pagesos que s'incorporen al camp
Ser un punt de trobada entre pagesos i ramaders amb empreses proveïdores de serveis agrícoles. Aquest és l'objectiu de la plataforma FaenON per pal·liar les dificultats dels professionals per cobrir les feines del primer sector.
La plataforma, creada per dos veïns de Butsènit d'Urgell, a Montgai, vol contribuir al relleu generacional, evitar la fuga de talent i ser una eina per frenar la despoblació. "Volem que quan un agricultor o ramader necessiti fer alguna feina i no disposi de les eines necessàries, vagi a la plataforma per solucionar-ho", ha dit un dels cofundadors, Josep Amigó.
La previsió és que en els pròxims mesos el projecte es consolidi a les comarques de Lleida i després estendre's arreu de Catalunya i l'Aragó.La plataforma funciona via pàgina web i el professional agrícola pot demanar un servei com qui demana un taxi o reserva un hotel, alhora que l'empresa proveïdora promociona la seva feina.
D'aquesta manera, FaenON neix per fer les explotacions "més rendibles i solvents" a la vegada que les empreses troben un canal per connectar amb nous clients. "Els temps han canviat i sovint ja no trobes ningú dels teus contactes que pugui fer una tasca que a vegades resulta inajornable, mentre que a uns quilòmetres del teu municipi hi ha algú que sí que la pot fer. Aquesta plataforma ara obre noves portes", ha comentat Amigó.
D'aquesta manera, FaenON ofereix diferents serveis de preparació de terrenys, manteniment de finques i gestió de terres, així com de gestió de dejeccions ramaderes i de subministraments i logística en el cas de la ramaderia. També és un espai on llogar maquinària.
Tot plegat, amb un taulell per assegurar que les feines es fan seguint un calendari, amb referències de preus per evitar xifres abusives o desajustos i un apartat de valoració del servei. Així, el cofundador Fermí Seró ha apuntat que, a més de donar servei als pagesos que ja hi ha en actiu, també pot ser una eina de suport per als joves que inicien la seva activitat.
L'arrendament de finques és, actualment, una de les coses que més demanen els primers usuaris, tot i que Amigó destaca que la plataforma també servirà per donar resposta a un altre factor de gran demanda al sector com ho és la mà d'obra. D'altra banda, un dels reptes que afronta aquesta empresa emergent és la bretxa digital, tot i que defensen que la plataforma està creada perquè els encàrrecs es duguin a terme "de manera fàcil i intuïtiva".