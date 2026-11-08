Txema Martínez: «Un poeta no pot repetir-se, sempre busco nous reptes»
El poeta lleidatà Txema Martínez (1972) protagonitzarà aquest dimarts vinent al Teatre de l’Escorxador de Lleida (19.00 h) la nova cita del cicle de recitals poètics 'Vespres en Vers', que impulsa la Paeria.
Ha titulat l’espectacle ‘Perquè el silenci és quan no s’acaba’. Sembla contradictori.
És un vers del nou poemari que estic preparant, gairebé acabat ja. De fet, encara no li he posat títol. Aquest vers em va cridar l’atenció i va bé amb el leitmotiv del llibre, el silenci.
Així, revelarà davant del públic alguns dels seus nous poemes.
Sí, la idea del recital és oferir material nou d’aquest llibre amb mil versos escrits tots seguits. Mai havia escrit un poema tan llarg. Això sí, de tant en tant hi ha parèntesis, com un text perdut. És un poema fet d’esqueixos, com si apareguessin parts d’un discurs més llarg.
El recital li fa especial il·lusió.
Fa temps que no llegeixo res de forma individual davant del públic. Ara, passats els 50, vull fer coses que em vinguin de gust i quan jo vulgui. M’agradaria implicar-me més en la vida cultural de Lleida. A més, el recital estava previst en principi per al dimecres 11, però després es va avançar al dimarts 10 per no coincidir amb la convocatòria del dia de vaga. I dimarts és el meu aniversari! Em va fer gràcia poder celebrar-ho així.
En el Vespres en Vers no estarà sol a l’escenari.
M’acompanyarà a la guitarra el lleidatà Albert Oliva, amb qui ja vaig col·laborar fa més de quinze anys al festival de poesia Mahalta. De forma totalment inesperada, l’endemà de proposar el seu nom me’l vaig trobar al carrer a Barcelona, i feia almenys deu anys que no ens vèiem, perquè ell viu a Eivissa. Va ser el destí.
El seu nou poemari, amb mil versos sense interrupció, ha estat un repte per a vostè i també pot ser-ho per als lectors.
Després de gairebé una desena de llibres, sempre intento abordar nous reptes. La poesia és com un camí i les necessitats expressives van evolucionant al llarg de la pròpia vida. Un poeta no pot repetir-se, és molt avorrit. Jo intento fer passos endavant, buscar nous desafiaments literaris, i aquest és majúscul. Reconec que és un llibre difícil, dens..., pot ser difícil de llegir però, igual com passa amb una novel·la, es tracta d’anar llegint a poc a poc. I tinc molta confiança en els lectors de poesia, molt acostumats a llegir de tot.
Ha tardat més de tres anys des de l’anterior llibre, Camí a Milmanda. Poesia a foc lent.
Sempre he escrit llibres de poesia i no poemes esparsos, que després acabes reunint en un volum. Sempre he pensat o he anat a buscar un llibre per expressar una qüestió determinada. I entre llibre i llibre, no escric. Després de Dol, que vaig publicar el 2012, vaig pensar que mai més tornaria a escriure, m’havia buidat, ho havia donat tot. Era com un adeu a la poesia. Però la vida fa molt voltes. I vuit anys després vaig escriure Maria, el poemari d’amor amb què vaig guanyar els Jocs Florals de Barcelona.
Compta amb gairebé tants premis com llibres publicats. És imprescindible guanyar guardons per ser més visible?
Els premis són una manera de donar via al llibre i, davant de tanta competència, et donen més visibilitat. Just fa trenta anys vaig guanyar el Salvador Espriu de poesia jove amb Ulls d’ombra. Va ser una palanca que em va donar molta seguretat en el que feia. I el poemari va sortir a la col·lecció Els llibres de l’Escorpí d’Edicions 62, on publicava Espriu! Tot creador necessita el reconeixement i guanyar un premi et dona l’oportunitat d’arribar a l’editorial i a les llibreries i trobar els lectors. Si vas escrivint i guardant els poemes en un calaix, acabes en un bucle creatiu de vegades molt perillós.
I és fonamental en poesia per vendre.
Aquell mite que la poesia no ven no és cert del tot. La poesia juga en una altra divisió, aguanta més a les llibreries. Un estudi recent deia que un 95,5% dels llibres publicats a Espanya no arribava als 100 exemplars venuts. La poesia té un altre ritme, un recorregut més llarg, i per això sovint ven molt més.
Comentava que li agradaria ‘tornar’ a la vida cultural de la ciutat. Des del final abrupte el 2012 del festival de poesia Mahalta, sempre s’ha mostrat crític amb la política cultural a Lleida. Li ha passat factura?
A la vida tot et passa factura, per bé o per mal. Soc molt crític perquè pensava que havíem heretat eines poderoses de l’època de Jaume Magre i Antoni Llevot. Lleida estava en una gran disposició d’enlairar-se, però aquell llegat es va deixar perdre. La cultura no s’hauria de mesurar només amb xifres a curt termini. Cal mirar a llarg termini i buscar complicitats parlant amb tothom. Alguns ho vam intentar però no ho vam aconseguir. He dimitit.