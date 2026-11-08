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Tres cines lleidatans projecten en directe una òpera de Londres
Dimarts vinent s'emetrà 'Carmen'
Cines de Lleida (Ocine Premium), Alpicat (JCA) i Tremp (Espai Cultural La Lira) connectaran dimarts vinent amb la Royal Opera House de Londres per projectar en directe Carmen, una de les òperes més populars de tots els temps, i la segona més representada de la història del seu repertori. La funció també es projectarà en 116 cines de 99 localitats d’Espanya. La producció de Damiano Michieletto permetrà al públic retrobar-se amb una posada en escena que ja va poder veure’s l’any passat al Teatro Real de Madrid, un dels coproductors.