Cultura rehabilitarà les muralles i el cimbori de la Seu Vella de Lleida amb una inversió de mig milió d'euros
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitat el monument i ha parlat també d'altres qüestions d'actualitat, com la posició del PP amb l'ús del català al Congrés
El Ministeri de Cultura invertirà 500.000 euros en la restauració de les muralles i el cimbori de la Seu Vella de Lleida. L'ajuda del ministeri es distribuirà en dues anualitats per als pròxims dos anys i consistirà a assegurar l'estabilitat i la posada en valor del cimbori de l'antiga catedral i de les muralles del conjunt monumental.
Els treballs de rehabilitació se sumen, així, als que el ministeri ja va finalitzar el març passat, a través de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE), i que van consistir en la restauració de les cobertes del claustre. Les obres finalitzades al març van suposar una inversió de 654.743,90 euros per part del ministeri.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitat aquest dilluns l'exterior del conjunt monumental, on ha afirmat que les inversions del ministeri demostren que estan "bolcats a la protecció d'un patrimoni que és absolutament imprescindible per Catalunya i un símbol de Lleida".
Demana a Feijóo que "aclareixi" si el PP vol prohibir el català al Congrés
Urtasun també ha demanat a Alberto Núñez Feijóo que "aclareixi quina és la posició del Partit Popular" sobre el futur del català al Congrés, després de les veus contradictòries de Cayetana Álvarez de Toledo i Xavier García Albiol sobre aquesta qüestió.
Des de Lleida ha dit: "Cayetana Álvarez de Toledo va dir que la primera mesura que prendria si hi hagués un govern de PP i Vox és la retirada de l'ús del català en el Congrés, cosa que és absolutament vergonyosa. I ahir, en canvi, Xavier García Albiol va dir que ell no compartia aquesta mesura o va deixar a entendre que no la compartia. I jo, per tant, vull interpel·lar directament al senyor Núñez Feijóo perquè ens aclareixi quina és la posició del Partit Popular", ha explicat el candidat del Front Comú.
Entre altres ha parlat també de la decisió del Suprem de mantenir el vot als fills dels nacionalitzats amb la llei de nets, ha remarcat que li sembl ainjust la retirada del 12% de la producció d'oli d'oliva decretada pel govern espanyol i ha qualificat "d'extrema gravetat" que l'advocat del PP es reunís amb Koldo García.
Nacional i internacional
El Suprem descarta suspendre el vot als fills dels nacionalitzats per la 'llei de nets’
Europa Press