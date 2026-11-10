PATRIMONI
El temple més icònic del romànic Patrimoni de la Humanitat tanca durant sis mesos per obres
L’actuació de conservació de la coberta del temple, icona del romànic de la Vall de Boí, obliga a clausurar les visites de públic. Des del 30 de novembre i fins a finals de primavera
El 30 de novembre es preveu que comencin les obres de conservació de la coberta de Sant Climent de Taüll, el temple més icònic del conjunt romànic Patrimoni de la Humanitat de la Unesco des de l’any 2000. L’actuació, impulsada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el departament de Cultura de la Generalitat, suposarà una inversió de 600.000 euros i el tancament al públic de l’edifici monumental durant uns 6 mesos. La conselleria va informar ahir que aquesta interrupció de les visites s’allargarà durant el període de les obres, fins a finals de primavera, per poder reobrir de cara a la pròxima campanya turística d’estiu.
En aquest sentit, amb l’objectiu d’explicar els detalls de l’actuació, el Consorci del Romànic de la Vall de Boí oferirà avui dimarts una sessió informativa oberta a tots els veïns del municipi, a les 17.00 hores al local social de Taüll.
L’actuació a Sant Climent té com a objectiu garantir la conservació de la coberta i corregir les deficiències detectades en el conjunt.
Els treballs permetran millorar l’estanquitat i reforçar diferents elements de l’estructura històrica de fusta, contribuint així a la preservació tant de l’edifici com dels béns mobles que acull a l’interior.
La intervenció donarà continuïtat als estudis previs desenvolupats el 2025 sobre els elements de fusta de la coberta. Aquests treballs han inclòs el diagnòstic de l’estat de conservació de l’estructura i la presa de mostres per a estudis dendrocronológicos. Aquesta tècnica, basada en l’anàlisi dels anells de creixement dels arbres, permet avançar en la datació dels materials i aprofundir en el coneixement de les diferents fases constructives del monument. Els resultats dels estudis contribuiran també a ampliar el coneixement científic sobre Sant Climent de Taüll i proporcionaran informació rellevant per definir futures actuacions de conservació del conjunt.
Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera i la Nativitat de Durro continuaran obertes, així com el Centre del Romànic.